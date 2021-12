Schlieren Ist Tempo 60 noch zulässig? GLP-Parlamentarierin will vom Stadtrat wissen, wie lärmgeplagt die Schlieremer sind In einer Kleinen Anfrage will Gemeindeparlamentarierin Songül Viridén wissen, ob sich der Stadtrat bei problematischen Streckenabschnitten eine Geschwindigkeitsreduktion vorstellen könnte.

Verursacht Tempo 60 zu viel Lärm? Diese Frage steht im Zentrum des Vorstosses von Songül Viridén (GLP). Symbolbild: Susann Basler/Archiv

Sind die Schlieremerinnen und Schlieremer übermässigem Strassenlärm ausgesetzt? Und was tun die Behörden dagegen? Parlamentarierin Songül Viridén (GLP) sorgt sich wegen des Lärms, der von Tempo-60-Strassen ausgeht, und hat deshalb eine Kleine Anfrage zu diesem Thema eingereicht.

Darin will sie vom Stadtrat wissen, welche 60er-Strassenabschnitte in Schlieren die gesetzlich festgelegten Grenzwerte überschreiten und entlang welcher dieser Abschnitte es lärmempfindliche Gebäude beziehungsweise Wohnungen gibt. Sie fragt, wann das letzte Mal entsprechende Gutachten erstellt worden sind. Und sie erkundigt sich, ob bei besonders problematischen Strassen eine Temporeduktion möglich wäre.

Viridén stützt sich bei ihrem Vorstoss auf den Regierungsrat. Dieser hat in seiner Antwort auf eine Anfrage eines SP- und eines Grünen-Kantonsrats Schlieren erwähnt. Aus der Antwort geht unter anderem hervor, dass in Schlieren bestimmte Tempo-60-Innerorts-Abschnitte die Immissionsgrenzwerte gemäss Lärmschutzgesetz überschreiten würden. In Schlieren sind demnach 4,5 von 5,9 Strassenkilometern, auf denen Tempo 60 gilt, von Lärm über dem Immissionsgrenzwert betroffen.

Da eine Überschreitung des Werts die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich störe, müssten bei diesen Abschnitten allenfalls Lärmsanierungsmassnahmen in Betracht gezogen werden, findet Viridén.