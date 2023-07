Schlieren Nasslagerplatz ist laut Stadtrat nicht umweltschädlich Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grüne) fragt den Stadtrat, ob das Lager für Sturmholz in Schlieren schädliche Stoffe absondern könnte. Der Stadtrat hält ihre Sorgen für unbegründet.

Wenn ein grosser Sturm durch die Schweiz zieht, fällt viel Schadholz an. Damit nicht alles entsorgt werden muss, wird es dann jeweils in sogenannten Nasslagern zwischengelagert. Archivbild: Beat Blättler

Die Grünen fragen: Alles sauber mit dem Schlieremer Nasslager? Der Stadtrat antwortet: Alles sauber. Ungefähr so lässt sich die stadträtliche Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger vom April zusammenfassen.

Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grüne). Bild: zvg

Die Politikerin fragte, ob der im Richtplan neu bewilligte Nasslagerplatz beim Brachweg schädlich für Natur und Boden sein könnte. Grob gesagt, dienen Nasslager dazu, durch einen Sturm entstandenes Schadholz zwischenzulagern. Damit es nicht anfängt zu schimmeln und die Holzqualität erhalten bleibt, muss es künstlich benässt werden.

Und das war es auch, was in Zangger Fragen aufkommen liess. Unter anderem wollte sie wissen, ob der Nasslagerplatz eine Gefahr für das Grundwasser darstellt und ob sich beim Lagerprozess Ammoniak bildet, wie sie in einem Leserbrief in der Limmattaler Zeitung gelesen hatte.

Fragen sprengen den Rahmen einer Kleinen Anfrage, findet Stadtrat

Der Stadtrat beantwortet nur die Frage nach dem Ammoniak ausführlich. Grundsätzlich findet er nämlich, dass die Fragen den Rahmen einer Kleinen Anfrage sprengen würden. Und er unterstreicht, dass sich der Kanton und die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) eingehend mit der Thematik beschäftigt hätten, bevor sie die Eintragungen der Nasslagerplätze im Richtplan angeordnet hätten. Auch hält er fest, dass das Lager in Schlieren keine Gefahr für das Grundwasser darstelle, da dieses über dem Grundwasserstrom liege.

Was die Ammoniak-Sache betrifft, so hält der Stadtrat die Befürchtungen für grundlos. Seiner Meinung nach kann es gar nicht zu einer kritischen Ammoniakbildung kommen, da das Holzlager im Freien und nicht in einer geschlossenen Halle steht. Und schliesslich erachtet er auch die Bodenbelastung als unproblematisch.