Schlieren Ist der Wahlflyerversand zu männlich? Die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Hanna Locherer (GLP) stellt dem Stadtrat Fragen, weil bei der Adressierung des Versands von Wahlflyern bisher die Männer Vorrang gehabt haben sollen. Das sei «nicht mehr zeitgemäss», ist für Locherer klar.

«Finden Wahlen statt, wie vor kurzem die Kantonsratswahlen, werden im Vorfeld an alle wahlberechtigten Einwohner der Stadt jeweils die Flyer der Parteien verschickt», schreibt die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Hanna Locherer (GLP) in einer kürzlich eingereichten Kleinen Anfrage an den Stadtrat. «Unseres Wissens führt die Stadt diesen Versand nicht selbst durch, liefert ­hierfür aber die Adressdaten», fährt Locherer fort. Und um die Adressen geht es ihr denn auch.

Denn beim Versand vor den Kantonsratswahlen, die am 12. Februar stattgefunden haben, sei jeweils nur ein Exemplar pro Haushalt verschickt worden. Dieses Vorgehen unterstützt Locherer zwar, denn sie findet es «aus ressourcentechnischen Überlegungen nachvollziehbar und unterstützenswert».

«Nicht mehr zeitgemäss»

Allerdings werde beim Versand an geschlechterdurchmischte Haushaltsgemeinschaften «jeweils nur die männliche Person adressiert». Für Locherer ist klar: «Dies erscheint einerseits nicht mehr zeitgemäss und kann im Falle von Mehrpersonenhaushalten den Informationsfluss stören.»

Vor diesem Hintergrund will sie nun vom Stadtrat ­wissen, ob neben dem Flyer-Versand vor den Wahlen auch noch andere Unterlagen auf dieselbe Art und Weise an die Einwohner versendet werden. «Und wenn ja, um welche handelt es sich dabei?»

Geht es, alle Adressatinnen und Adressaten anzugeben?

Zudem will Locherer wissen, ob es der Stadt möglich sei, beim Versand eines amtlichen Dokuments an Mehrpersonenhaushalte alle Adressaten aufzuführen. Und: «Falls ja, wieso wurde das bei der Weitergabe der Adressen beim Wahlversand nicht so gehandhabt? Falls nein, wie ist das zu begründen?»

Der Schlieremer Stadtrat hat nun drei Monate Zeit, um dem Gemeindeparlament seine schriftliche Antwort auf die Kleine Anfrage von Hanna Locherer mitzuteilen. (liz)