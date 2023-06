Schlieren Internationaler Friedenslauf machte Halt in Schlieren – und ermutigte die Schüler, sich eine Welt ohne Krieg auszumalen Eine Staffel des «Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run» lief am Donnerstag unter anderem durch das Limmattal. In Schlieren wurden die Läuferinnen und Läufer von Stadträtin Bea Krebs (FDP) sowie den Primar- und Kindergartenklassen empfangen.

Die Primarschüler der Schulhäuser Schulstrasse und Grabenstrasse in Schlieren begrüssten am Donnerstagmorgen die Friedensläufer auf ihrem Pausenplatz. Bild: Alex Spichale

Es war ein etwas seltsames Bild, das sich der Schlieremer Bevölkerung am Donnerstagmorgen bot. Rund ein Dutzend Läuferinnen und Läufer, angeführt von einer fackeltragenden Frau, durchstreifte die Strassen. Dabei handelte es sich um eine Staffel des «Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run» – ein internationaler Friedenslauf, der 1987 von dem indischen Friedensvisionär Sri Chinmoy gegründet wurde. Grosse Persönlichkeiten wie Nelson Mandela oder der fünffache Ironman-Sieger und Schweizer Olivier Bernhard hielten die Fackel des Friedens bereits in der Hand.

Das Ziel der Gruppe war der Pausenplatz der Schulhäuser Schulstrasse und Grabenstrasse in Schlieren. Dort hatten sich die Kindergarten- und Primarklassen bereits versammelt und bildeten eine Gasse, um die Friedensläufer freudig zu empfangen.

Sogleich ergriff Stadträtin und Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) das Wort: «Es freut mich, dass wir den ‹Peace Run› hier bei uns in Schlieren begrüssen dürfen und wir damit dazu beitragen, dass die wichtige Botschaft des Friedens in die Welt hinausgetragen wird.» Diesen könne man spüren, wenn man aufeinander achtgebe oder gemeinsam etwas auf die Beine stelle.

Die Läufer stammten aus Ländern wie Italien oder Rumänien

Musik ertönte und eine Primarklasse gab das Lied «Je ne parle pas français» von der deutschen Sängerin Namika zum Besten. Anschliessend richteten die Läufer selbst ein paar Worte an die Schülerinnen und Schüler. «Während wir hier für den Frieden laufen, sind andere Staffeln in Österreich, Portugal, Australien, Russland, der Slowakei und den USA unterwegs», sagte die aus Deutschland stammende Fackelträgerin.

Stadträtin und Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) sprach über die Wichtigkeit des Friedens. Bild: Alex Spichale

Viele aus ihrem Team konnten wohl nur erahnen, was ihre Worte genau bedeuteten. Denn jede Person stellte sich in ihrer eigenen Sprache vor und die Kinder errieten so, dass die Gäste unter anderem aus Italien, Rumänien, Polen und der Ukraine kamen.

Am Samstag ist die Staffel in Zürich unterwegs

Alle Kinder hatten im Vorfeld auf Zetteln ihre Wünsche notiert. Darauf stand beispielsweise: «Ich wünsche mir, dass alle Menschen aus allen Ländern akzeptiert werden und es keinen Krieg mehr gibt.» Die Zettel legten sie in eine Kiste und übergaben sie den Läufern, die versprachen, die Wünsche weiterzuverbreiten. Zum Abschluss rannten sie gemeinsam mit den Primarschülern in gemütlichem Tempo zwei Runden auf dem Pausenplatz, um auch die Kinder Teil des Friedenslaufs werden zu lassen.

Nach dem Start in Zürich Affoltern und dem ersten Stopp in Schlieren verkehrte die Gruppe weiter über Dietikon und Oetwil zum zweiten Empfang in Würenlos. Am Nachmittag machte sie ausserdem Halt im Kloster Fahr und in Regensdorf. Am kommenden Samstag wird die Friedensfackel um neun Uhr morgens bei der Gessernerallee 17 in Zürich erneut entfacht und die Staffel wird damit bis zum frühen Nachmittag auf der fix ausgeschilderten Route «Green Marathon» um ganz Zürich laufen. Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich dem Lauf an verschiedenen Standorten anschliessen.