Schlieren Massnahmen zeigen Wirkung – die Stadt sparte in ihren Gebäuden 40 Prozent der Energie für Wärme Eine Auswertung der Stadt Schlieren zeigt, wie viel Energie im Vergleich zu den Vorjahren eingespart wurde. Die Stadt ist mit der Wirkung ihrer Sparmassnahmen zufrieden.

Ab Oktober heizte die Stadt Schlieren ihre Büroräume im Stadthaus nur noch auf 19 Grad. Mittlerweile ist die Temperatur etwas erhöht worden, liegt aber immer noch tiefer als in den vergangenen Jahren. Bild: Severin Bigler

In den vergangenen Monaten hat die Stadt Schlieren in ihren Liegenschaften den Energieverbrauch für Wärme um rund 40 Prozent reduziert und den gesamten Stromverbrauch um 11 Prozent gesenkt. Konkret hat die Stadt dabei die letzten drei Monate vom Jahr 2022 mit dem Durchschnitt zwischen 2018 bis 2021 verglichen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Einsparung der Wärmeenergie betrifft laut dieser gut 770'000 Kilowattstunden.

Wie viele andere Limmattaler Gemeinden ergriff Schlieren angesichts einer drohenden Energiemangellage für diesen Winter diverse Sparmassnahmen. «Die Auswertungen zeigen, dass das Gas-Sparziel bereits Ende Dezember 2022 weit übertroffen wurde», heisst es weiter. Der genaue Datenvergleich ist möglich, weil die Stadt seit 15 Jahren für ihre eigenen Liegenschaften eine Energiebuchhaltung führt. Im Alltag ermögliche diese, die Kostenentwicklung im Blick zu haben und diene bei Renovationen und Sanierungen als Entscheidungsgrundlage.

Vier von fünf städtischen Gebäuden werden mit Gas beheizt

Die Stadt hatte per Oktober, dem Beginn der laufenden Heizperiode, in den städtischen Büros die Temperatur auf 19 Grad und in den Schulzimmern auf 20 Grad eingestellt. Nach einer ersten Entwarnung des Bundes sei die Temperatur dann sowohl in den Büros als auch in den Schulzimmern etwas erhöht worden. Sie liege aber aktuell immer noch ein bis zwei Grad unter dem Durchschnittswert der Vorjahre. Zudem werde die Heizung an Wochenenden weiterhin leicht gedrosselt. Seit Oktober verzichtet die Stadt zudem auf Warmwasser. Davon ausgenommen sind Hort- und Schulküchen sowie Duschanlagen bei Turn- und Sporthallen.

Obwohl der Bund die Gefahr einer Strommangellage in seiner neusten Lagebeurteilung nur noch als gering einschätzt, will die Stadt laut Mitteilung bis auf weiteres ihre aktuellen Energiesparmassnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs aufrechterhalten. 80 Prozent der städtischen Gebäude werden zurzeit noch mit Gas beheizt. Mittel- bis langfristig will die Stadt die vielen bestehenden Gasheizungen durch solche mit CO2-freien Energieträgern ersetzen. Aktuell werde der Energieplan aktualisiert, um die Entscheidungsgrundlagen für einen Investitionsplan zu schaffen, heisst es weiter.