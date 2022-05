Schlieren Die Schule Schlieren führt einen Schweizerdeutsch-Kurs ein Der Schlieremer Stadtrat erfüllt den Auftrag des Parlaments und schafft ein Angebot für Kinder, die des Dialekts nicht mächtig sind

Braucht Schlieren den Schweizerdeutschkurs? Die Meinungen sind geteilt. Archiv/Krebs Jürg

Kinder, die besser Schweizerdeutsch sprechen oder mehr über die Schweizer Bräuche erfahren möchten, können im nächsten Schuljahr jeweils am Montag für eine Stunde in die Schule Hofacker. Dort findet nämlich der Freizeitkurs «Schweizer Kultur – Sprache und Tradition» statt. Zwei Mitarbeitende der Schule Schlieren haben sich als Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet 80 Franken.

Das neue Angebot ist Lukas Speck zu verdanken. Weil er sich um den Erhalt des Schweizerdeutschen und des Schweizer Brauchtums sorgt, hat der Schlieremer GLP-Parlamentarier letzten Juli ein Postulat eingereicht. In diesem fordert er einen Kurs zur Förderung der Mundart.

Stadtrat war dagegen

Dass das Angebot nun zustande kommt, war jedoch alles andere als klar. So hat sich der Stadtrat gegen Specks Vorschlag gewehrt und im Oktober die Nicht-Entgegennahme des Postulats beschlossen. Zu kompliziert, zu teuer und ohne Nachfrage, fand er damals.

Eine knappe Mehrheit des Parlaments teilte jedoch Specks Anliegen: Im November stimmten die Schlieremer Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit 14 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen für die Überweisung des Postulats an den Stadtrat und erteilten ihm damit den Auftrag zur Umsetzung.

Er hatte die Idee: der Schlieremer Parlamentarier Lukas Speck (GLP). zvg

Gibt es überhaupt Interesse am Kurs?

Ob der Kurs tatsächlich statt­finden wird, ist noch offen. Denn wie der Stadtrat in seinem ­aktuellen Beschluss schreibt, braucht es mindestens acht Anmeldungen, damit er überhaupt durchgeführt ­werden kann. Gibt es hingegen zu wenig Anmeldungen, wird der Kurs nicht stattfinden.

Die Schule Schlieren bietet schon seit Jahren Freizeitkurse für Schülerinnen und Schüler an. Jeweils im Mai oder Juni wird eine Broschüre verteilt, die über das Angebot für das kommende Schuljahr informiert. Im laufenden Schuljahr konnten sich Schülerinnen und Schüler unter anderem für Schach, Tischtennis, ­Capoeira, Zumba und Tastaturschreiben im Zehn-Finger-­System anmelden. Die meisten Kurse finden jeweils am späten Nachmittag beziehungsweise am frühen Abend statt.