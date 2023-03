Schlieren IJZ an der Rütistrasse erhält neue Wasserleitungen Der Stadtrat Schlieren bewilligt 120’000 Franken für neue Leitungen im Innovations- und Jungunternehmerzentrum.

Das Innovations- und Jungunternehmerzentrum (IJZ) an der Rütistrasse 12 bis 18 gehört zum grössten Teil der Stadt Schlieren und befindet sich nördlich der Bahnlinie. Sandra Ardizzone

Bei der Liegenschaft an der Rütistrasse 12 bis 14 in Schlieren müssen gemäss Stadtrat die Feuerlösch- und Kaltwasserleitungen ersetzt werden. Er hat deshalb eine gebundene Ausgabe von 120’000 Franken für die Arbeiten gesprochen. Gebunden deshalb, weil die bestehenden Leitungen aus dem Jahr 1986 das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten und zur Verhinderung von Wasserrohrbrüchen «zwingend» ersetzt werden müssten, wie der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss schreibt. Der Betrag ist im städtischen Budget 2023 bereits berücksichtigt.

Bei der genannten Liegenschaft handelt es sich um einen Teil des Innovations- und Jungunternehmerzentrum (IJZ) an der Rütistrasse 12 bis 18. Die Stadt hat die Liegenschaft, die zum allergrössten Teil ihr gehört, in den vergangenen Jahren in verschiedener Hinsicht modernisiert. So wurden die Feuerlösch- und Kaltwasserleitungen an der Rütistrasse 16 bis 18 in der Vergangenheit schon ersetzt, wie es im Beschluss des Stadtrats weiter heisst. Nun sind die Hausnummern 12 bis 14 an der Reihe.