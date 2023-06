Schlieren «Ich bin schon ganz hibbelig»: Mit Anila Blum tritt ein lokales Gesangstalent am Schlierefäscht auf Die Urdorferin Alina Blömeke alias Anila Blum freut sich schon sehr auf ihren Auftritt am Schlierefäscht am 2. September – einen ihrer bisher grössten. Irgendwann will die Primarlehrerin von ihrer Musik leben können.

Für Alina Blömeke alias Anila Blum ist die Musik ein Weg, zu sich selber zu finden. Bild: Andrea Zahler

«Ich will unbedingt mehr Lieder schreiben und auf Mundart singen», sagt Alina Blömeke. Die Urdorferin, die unter dem Namen Anila Blum als Sängerin auftritt, hat grosse Pläne: Sie will eines Tages von der Musik leben können. Am 2. September tritt die 24-Jährige, die kürzlich in eine WG nach Zürich gezogen ist und die Ausbildung zur Lehrerin am Institut Unterstrass abgeschlossen hat, am Schlierefäscht auf. Dort wird sie eigene Lieder sowie Covers auf Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch zum Besten geben.

Blömeke und das Schlierefäscht, das ist eine alte Liebe. Bei der letzten Ausgabe 2019 war sie nämlich die erste Schlierefäscht-Praktikantin überhaupt. «Bevor ich mein Studium begann, wollte ich noch etwas anderes arbeiten», erzählt sie. «Und da mich Eventmanagement sehr interessiert, bin ich über persönliche Kontakte an das Organisationskomitee gelangt.» Rund einen Monat lang habe sie einen Einblick in verschiedene Bereiche der Festorganisation erhalten und am Anlass selber einen Informationsstand geleitet.

Das Programm ist noch am Entstehen

Blömekes Konzert am Schlierefäscht wird einer ihrer bisher grössten Auftritte sein. «Ich bin schon ganz hibbelig und freue mich extrem», sagt sie. Dabei durfte sie bereits 2019 am Fest spielen, was ihren allerersten Auftritt markierte. Darauf folgten Auftritte in der Zürcher Bar Dalí's, im Kanzlei Club, am Jubiläumsfest der Cevi Urdorf und an zwei Hochzeiten.

Für Alina Blömeke ist es schon der zweite Auftritt am Schlierefäscht. Bild: Andrea Zahler

Bis zum 2. September ist noch einiges zu tun: Zurzeit ist Blömeke mit der Programmauswahl beschäftigt. «Es entsteht gerade viel und ich schreibe alles auf, was mir einfällt», sagt sie. Viele Songs habe sie zu schreiben begonnen, aber noch nicht fertiggestellt. Selber Musik zu schreiben, brauche Mut und sei viel intimer, als Covers zu singen, gerade bei Mundart-Liedern, sagt sie.

Die Primarlehrerin unterrichtet zurzeit in einer Aufnahmeklasse für Kinder ohne Deutschkenntnisse in Zürich Wipkingen und wird nach den Sommerferien eine dritte Klasse im Zürcher Schulhaus Sihlfeld übernehmen. Dazwischen will sie sich ganz der Musik widmen.

Sie will auch gesellschaftskritische Botschaften vermitteln

Für Blömeke, die vor allem ruhige, gefühlvolle Pop-Balladen singt, ist das Musizieren ein Weg, einmal ganz herunterzufahren und zu sich zu finden. «Musik erfüllt und erdet mich und macht mich komplett», sagt sie. «Es ist mir sehr wichtig, durch meine Musik Emotionen ausdrücken und Geschichten erzählen oder Botschaften vermitteln zu können.» Diese dürfen auch mal politisch oder gesellschaftskritisch sein.

Deshalb ist auch der Zürcher Sänger-Songwriter Faber, bürgerlich Julian Pollina, eine ihrer Inspirationen. Sie sagt:

«Er spricht an, was sich niemand zu sagen getraut.»

Besonders sein Lied «Wer nicht schwimmen kann, der taucht», das die Flüchtlingskrise thematisiert, beeindruckt sie. Im Gegensatz zu Faber steht Blömeke aber keine Band, sondern lediglich ihre Stimme und ihre Gitarre zur Verfügung.

«Eigentlich stamme ich nicht aus einer Musikerfamilie», sagt Blömeke. Zur Musik ist sie aber schon früh gekommen: «In der Unterstufe habe ich zuerst Flöte und dann Querflöte gespielt», erzählt sie. «Irgendwann hat mich das aber frustriert, weil ich dazu ja gar nicht singen konnte.» In der vierten Klasse habe sie darum Gitarre zu spielen begonnen, in der Sekundarschule sei dann ein Bandprojekt und im Gymnasium Klavier- und Gesangsunterricht hinzugekommen.

Ihren Beruf als Lehrerin mag Blömeke sehr. Ihr grosser Traum ist es jedoch, ihre Leidenschaft, die Musik, zum Beruf machen zu können. Dafür ist auch geplant, einen Vorkurs für ein Bachelorstudium an der Zürcher Hochschule der Künste zu besuchen, um von anderen Musikern profitieren zu können. «Zudem will ich endlich Lieder auf Spotify veröffentlichen», sagt sie. Wenn man niemanden aus der Branche kenne, sei es aber gar nicht so einfach und sehr teuer, professionelle Aufnahmen erstellen zu lassen. Ein weiteres Ziel: «Ich fände es mega cool, in Zukunft mit anderen Künstlern zusammen Musik zu machen.»