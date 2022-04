Schlieren Herzklappen aus Silikon und Krankheits-Diagnose mit Atemluft – die Unternehmen des neuen Healthtechparks haben viel vor Der Healthtechpark in Schlieren wurde am Dienstag eröffnet. Er umfasst bereits zwölf Unternehmen. Dazu kommen weitere Mitglieder, die mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten.

Spectroplast, ein Spin-off der ETH, ist eines von zwölf Unternehmen, die Teil des neu eröffneten Healthtechparks Zürich-Schlieren sind^. Es druckt verschiedenste Silikon-Produkte für industrielle und medizinische Anwendungen. Valentin Hehli

An der Rütistrasse in Schlieren pulsiert es vor Innovationskraft. Vom dreiköpfigen Start-up bis zum multinationalen Unternehmen forschen dort verschiedene Player im Bereich Medizintechnik und Diagnostik. Am Dienstag wurde der Healthtechpark Schlieren, der durch gegenseitigen Austausch Innovationen weiter fördern soll, offiziell eröffnet.

Mitglieder liefern Daten aus der Klinik

Zum Healthtechpark gehören zurzeit zwölf Unternehmen sowie weitere Mitglieder, die mit diesen in Austausch stehen. Dazu zählen unter anderen die Stadt Schlieren und der Biotechnopark. Ebenfalls Mitglied sind das Universitätsspital Zürich und das Spital Limmattal, welche die Firmen mit Daten aus der Klinik versorgen können.

Bei der Eröffnung des Healthtechparks erhielten die Besucherinnen und Besucher auf einem Rundgang einen Einblick in die Arbeit von sechs der Unternehmen.

High-Speed-Diagnose von Tuberkulose

Das Start-up Avelo, dessen CEO Melanie Aregger die Präsidentin des Healthtechparks ist, entwickelt in seinem Labor einen Atemtest. Damit sollen innerhalb weniger Minuten eine Vielzahl an Atemwegserkrankungen diagnostiziert werden können. Bisher liege ein funktionierender Prototyp vor, den sie nun in einer klinischen Studie auf die Diagnose von Tuberkulose testen wollten, so Aregger.

Mehrere Unternehmen sagen Krebs den Kampf an

Direkt neben Avelo ist das Unternehmen Elthera eingemietet. Das dreiköpfige Team entwickelt Antikörper gegen Krebszellen. Diese sollen dem Immunsystem dabei helfen, Krebszellen zu zerstören und Tumorentwicklung zu stoppen.

Auch Oncobit, ein Spin-off der Universität Zürich, forscht an der Krebstherapie. Es arbeitet an Methoden zur Charakterisierung von Krebsarten, wodurch einfacher die geeignete Therapie gefunden werden soll.

Das Material Silikon ist ein Alleskönner

Im Keller hat Spectroplast, ein Spin-off der ETH, sein Revier. Es druckt Silikon-Produkte für industrielle und medizinische Zwecke – von elektronischen Unterwasser-Verbindungsteilen bis zu Beatmungsmasken für Babys. Auch Herzklappen werden im Keller an der Rütistrasse gedruckt. Bevor diese aber als Implantate verwendet werden können, bräuchten sie noch eine Zertifizierung, sagt CEO Manuel Schaffner.

Das Unternehmen HeiQ entwickelt in seinen Labors in Schlieren und auf der ganzen Welt Materialien für den medizinischen Bereich und die Textilindustrie.

Sie bauen den virtuellen Operationssaal

Während Spectroplast Produkte für medizinische Eingriffe produziert, fokussiert sich das Unternehmen Virtamed auf die Vorbereitung solcher Eingriffe. Es entwickelt virtuelle Simulationen, mit denen an nachgebauten Körperteilen Operationen geübt werden können. Neben den vielen Jungunternehmen des Healthtechparks gehört Virtamed mit Gründungsjahr 2007 zu den alten Hasen im Geschäft und hat zusätzlich zu Schlieren weitere Standorte in Florida und Shanghai.

Materialprofis, die mit 30 Universitäten zusammenarbeiten

Noch etwas älter ist das multinationale Unternehmen HeiQ, das 2005 als Spin-off der ETH gegründet wurde und innovative Materialien entwickelt. Es arbeitet weltweit mit 30 Universitäten zusammen und konzentriert sich neben dem medizinischen Bereich vor allem auf die Textilindustrie.

Ein Beispiel eines HeiQ-Produkts aus dem medizinischen Bereich ist ein Spray, der auf Oberflächen ein gesundes Mikrobiom kreieren und dadurch verhindern soll, dass sich Krankheitserreger darauf ansiedeln. Um auch das Zuhause der Besucherinnen und Besucher möglichst keimfrei zu halten, wurden ihnen am Ende des Rundgangs an der Rütistrasse solche Sprays als Geschenke mitgegeben.