Schlieren Helikopter stürzt auch vor Bundesgericht ab – er darf nicht beim Spital Limmattal bereitstehen Die Alpine Air Ambulance darf ihre Helikopter nicht mehr auf dem Landeplatz des Spitals in Schlieren bereitstellen, sondern muss ihre Einsätze direkt von ihrer Basis auf dem Flugplatz Birrfeld aus starten.

«Unnötige Leerflüge sind gerade auch mit Blick auf die Lärmemissionen des Helikopters möglichst zu vermeiden», schreibt das Bundesgericht. Themenbild: Alex Spichale

«Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist»,

heisst es im am Freitag veröffentlichten Urteil. Mit diesem zieht das Bundesgericht einen Schlussstrich unter den Schlieremer Helikopter-Knatsch.

Rückblende: Der Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA), der jeweils am Morgen vom Aargauer Flugplatz Birrfeld zum Landeplatz des Spitals in Schlieren hin- und am Abend wieder zurückflog, sorgte für mächtig Wirbel. Das Thema beschäftigte mehrere politische Instanzen, darunter auch den Urdorfer Gemeinderat und den Zürcher Regierungsrat. Anwohnerinnen und Anwohner beklagten sich über den Lärm und sammelten Unterschriften. Das Spital Limmattal legte das Projekt auf Eis.

Angefangen hat der Heli-Knatsch mit Beginn der Coronapandemie

Die Kooperation zwischen dem Spital und dem Rettungsdienst AAA war im März 2020 gestartet. Im Rahmen dieser Kooperation verlegte die AAA jeweils tagsüber ihren Helikopter nach Schlieren, um im Notfall schneller bei Patientinnen und Patienten zu sein.

Im Oktober 2020 entschied das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), dass die systematische Bereitstellung des Helikopters auf dem Spitallandeplatz unzulässig sei, weil dies zu Leerflügen ohne direkten Bezug zu einer Hilfeleistung führe.

«Direkter Zusammenhang zu Hilfeleistung» ist nötig

Die private Betreiberin des ­Rettungsdienstes legte dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein – aber erfolglos. Jürg Fleischmann, CEO der AAA, kündigte sogleich an, die Sache noch vor das höchste Gericht, also das Bundesgericht in Lausanne, zu ziehen. Dieses hat nun die Beschwerde der AAA abgewiesen.

Wohnt nicht im Schlieremer Spitalquartier, sondern im Kanton Schwyz: Jürg Fleischmann, CEO der AAA. Chris Iseli / Archiv

In seinem Urteil verweist das Bundesgericht unter anderem darauf, dass die Bereitstellungsflüge der AAA «zunächst unabhängig davon stattfinden, ob während des Tages letztlich eine Hilfeleistung vollbracht wird». Aber die bewilligungsfreie Benutzung von Landestellen bei Spitälern gemäss der Schweizerischen Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) erfordere «einen direkten Zusammenhang zu einer Hilfeleistung».

Weiter hält das Bundesgericht zum Beispiel fest: «Unnötige Leerflüge sind gerade auch mit Blick auf die Lärmemissionen des Helikopters möglichst zu vermeiden. Ausserdem ist zu beachten, dass die Landestelle des Spitals durch die Bereitstellung eines Helikopters darauf besetzt wird und von anderen Rettungshelikoptern nur dann angeflogen werden kann, wenn der Helikopter zuerst wegfliegt und die Landestelle dadurch freigibt.»

Und: «Die Gerichtskosten von 2000 Franken werden der Beschwerdeführerin auferlegt.» Die AAA muss nun zahlen.