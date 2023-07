Schlieren Grüne rennen mit Wunsch nach Spielplatz für Kinder und Pensionierte «offene Türen» ein Die Forderung nach einem speziellen Begegnungsraum für alle Generationen stösst beim Schlieremer Stadtrat auf Anklang.

So könnte es bald in Schlieren aussehen: Besucherinnen und Besucher auf dem Hopp-La-Parcours beim Alterszentrum Obere Mühle in Villmergen AG. Einen solchen Spielplatz wollen die Grünen auch in Schlieren. Archivbild: Walter Christen

Ein spezieller Spielplatz für Jung und Alt könnte in Schlieren schon bald Realität werden. Mit ihrer Forderung nach einem «intergenerativen Bewegungs- und Begegnungsraum» im Zentrum würden die Grünen «offene Türen» einrennen, schreibt der Stadtrat in seiner Stellungnahme zum Postulat der Gemeindeparlamentsmitglieder Manuel Kampus, Dominik Ritzmann und Laura Zangger (alle Grüne).

In ihrem Postulat schlugen die drei vor, diesen neuen Raum in der Nähe des geplanten Alterszentrums am Stadtpark zu schaffen. Sie argumentierten, dass er nicht nur die Gesundheit der Nutzer fördere, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Der Stadtrat schreibt nun, dass die von den Grünen aufgeworfenen Themen «zentrale Punkte» des geplanten Wettbewerbs für das Projekt Grüne Mitte im Zentrum von Schlieren seien. «Zur Fragestellung, wie sich die Generationen im Stadtpark gemeinsam und gesund bewegen können, wird der Wettbewerb Aussagen machen müssen, zumal die Thematik mit der ebenfalls anstehenden Realisierung des Alterszentrums quasi gesetzt ist», heisst es in der Stellungnahme des Stadtrats.

Stadtrat will Postulat nicht entgegennehmen

Gemeindeparlamentarier Manuel Kampus (Grüne). Bild: zvg

Und weil damit sowieso Anstrengungen zur Erfüllung des Postulats unternommen werden, will es der Stadtrat jetzt gar nicht erst entgegennehmen. Damit hat Parlamentarier Manuel Kampus allerdings kein Problem, wie er sagt: «Der Stadtrat hat sich der Sache bereits angenommen. Und er verspricht, unsere Anliegen bei der Planung miteinfliessen zu lassen. Für mich ist das in Ordnung.» Er werde das weitere Vorgehen jetzt mit seinen Kolleginnen und Kollegen an der Fraktionssitzung besprechen und entscheiden, ob er sein Postulat an einer der nächsten Sitzungen des Gemeindeparlaments zurückziehen soll oder nicht.