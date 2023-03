Schlieren Grüne forderten rasche Umsetzung der Kreislaufwirtschaft – der Stadtrat sieht auch noch Potenzial Manuel Kampus verlangte vom Stadtrat, dass der neue Verfassungsartikel zur Vermeidung von Müll schnell umgesetzt wird. Der Stadtrat hat schon einige Ideen.

Blick auf einen Schrotthaufen in einer Elektrorecyclingfirma: Der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Manuel Kampus (Grüne) möchte, dass die Schlieremer weniger Schrott produzieren. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die von den Grünen geforderte Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ist dem Stadtrat zufolge in Schlieren bereits in vollem Gange. Und darum beantragt er nun dem Parlament, das Postulat von Manuel Kampus zum Thema abzuschreiben.

Manuel Kampus (Grüne), Schlieremer Gemeindeparlamentarier und Kantonsrat. Bild: zvg

Rückblick: Nachdem das Zürcher Stimmvolk im September den Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative angenommen und die Grünen den Kantonsrat mit einer Vorstosswelle bearbeitetet hatten, zogen sie auf Gemeindeebene nach. So reichte ihr Kantonsrat und Schlieremer Gemeindeparlamentarier Kampus wenig später ein Postulat ein, indem er eine raschestmögliche Umsetzung des neuen Verfassungsartikels auf Stadtebene forderte.

Der Stadtrat verweist auf sein Regierungsprogramm

Zum Postulat, das das Parlament im November an den Stadtrat überwiesen hatte, hat sich der Stadtrat nun geäussert. Er schreibt: «Das Anliegen des Postulanten ist in den strategisch-politischen Zielpapieren mit der gewünschten Priorität eingeflossen.» In seinem Regierungsprogramm, das der Stadtrat im Februar vorgestellt hat, sei das Handlungsfeld «Kreislaufwirtschaft fördern» explizit erwähnt. Zudem seien schon Massnahmen definiert und umgesetzt worden.

Zu diesen Massnahmen zählt der Stadtrat die zwölf existierenden Wertstoff-Sammelstellen, den zweimal jährlich stattfindenden Bring- und Holtag, den jährlich stattfindenden Clean-up-Day und die ebenfalls jährlich stattfindenden Angebote Kinderkleiderbörse, Kinderflohmarkt, Nimm- und Bringmarkt der Bibliothek. Auch Dienstleistungen wie der offene Bücherschrank im Stadtzentrum oder die private Anti-Foodwaste-App «Too Good To Go», mit der man kurz vor Ladenschluss vergünstigte Esswaren günstig kaufen kann, sorgen dem Stadtrat zufolge für weniger Abfall.

Kunststoff sammeln und Beton recyceln

Weiter weist der Stadtrat darauf hin, dass er zusammen mit den Vorsteherinnen und Vorstehern der Konferenz der Gesundheitsvorstände und Gesundheitssekretäre des Bezirks Dietikon für die Jahre 2022 bis 2024 ein Pilotprojekt für die Separierung von Haushaltkunststoff vom restlichen Müll initiiert habe. Allerdings werde das Projekt derzeit von einem laufenden Rechtsverfahren blockiert. Konkret: Eine Firma wehrt sich dagegen, dass sie den Kunststoff-Sammelsack-Auftrag nicht erhalten hat.

Als künftige Massnahmen nennt der Stadtrat die im aktuellen Regierungsprogramm genannten und geplanten neuen Stationen für Abfalltrennung an gut besuchten Orten, wie man sie beispielsweise von Bahnhöfen oder auch vom Dietiker Kirchplatz kennt, und das Repair-Café, das auf Freiwilligenarbeit beruhen soll. Auch schreibt er, dass die Stadt bei der öffentlichen Infrastruktur auf Holzbau und recycelten Beton setzen wolle.

Der Stadtrat erwartet, dass der Regierungsrat bis Ende Jahr die kantonale Kreislaufwirtschaft-Strategie verabschiedet. Diese werden danach in die Planung der Stadt Schlieren einfliessen.