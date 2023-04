Schlieren Grüne fordern mehr Aktivierungstherapie in Schlieren – sie kennen sich von Berufs wegen aus damit Die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grünen) ist überzeugt, dass Aktivierungstherapie zur Lebensqualität von kranken, betagten und behinderten Menschen beiträgt. Fördert die Stadt Schlieren diese Therapieart genug?

Die Aktivierungstherapie soll auch die sozialen Kontakte der Patienten fördern. Andrea Stalder

Die Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grüne) verlangt, dass die Stadt Schlieren die Aktivierungstherapie auf lokaler Ebene fördert. «Die aktivierungstherapeutische Arbeit verbessert die Lebensqualität von kranken, behinderten oder betagten Erwachsenen», begründet Zangger ihre Kleine Anfrage. Ein solches Angebot fördere die körperlichen, geistigen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Betroffenen und mache sie autonomer.

Die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grüne). zvg

Zangger umschreibt die Arbeit von Aktivierungsfachpersonen folgendermassen: Sie würden mit Einzelpersonen und Gruppen arbeiten und hätten die Aufgabe, für Abwechslung, Kontakte und Gemeinschaft bei den Klienten zu sorgen sowie diesen eine Struktur im Alltag zu geben. Weiter hebt Zangger hervor, dass ein solches Angebot zur Prävention, etwa von Stürzen, beitragen könne.

Nun will Zangger vom Stadtrat wissen, wie viele Ressourcen die Stadt in ihren Alterseinrichtungen für diese Art der Therapie zur Verfügung stellt und wie viele Stellenprozente von spezialisierten Aktivierungsfachpersonen HF besetzt werden. Zudem will sie wissen, wie viele Praktika die Stadt in diesem Bereich bietet und wie sie die Aktivierungstherapie allgemein fördert.

Weiter spricht Zangger den Stadtrat darauf an, dass sich auch in diesem Bereich mobile Angebote entwickeln, die die Klienten zuhause aufsuchen – analog zur Spitex, weil sich immer mehr Menschen zuhause in der gewohnten Umgebung pflegen lassen. Wie der Stadtrat zu dieser Entwicklung stehe und wie er diesbezüglich auf Organisationen wie die Spitex Einfluss nehme, will Zangger weiter wissen.

Sie und ihr Partei- und Parlamentskollege Manuel Kampus sind beide beruflich in der Aktivierungstherapie tätig. Kampus ist zudem Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbands für Aktivierungsfachfrauen und -männer.