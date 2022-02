Limmattal Freiwillige gesucht: «Wir können immer Hilfe gebrauchen», sagt die Koordinatorin der Amphibienwanderung Bei der Amphibienwanderung im Frühjahr sind Grasfrosch, Erdkröte und Co. durch den Strassenverkehr gefährdet. Deshalb müssen die Tiere jeweils sicher zu ihren Fortpflanzungsgewässern geführt werden.

Amphibienwanderung in der Schweiz: Bei uns zieht es im Frühjahr die Grasfrösche (im Bild), Erdkröten und Bergmolche aus den Wäldern in Richtung Paarungsgewässer. Claudio Thoma

Nun ist es wieder so weit: Sobald die Witterung feuchter und die Nächte wärmer werden, zieht es Amphibien in ihre Laichgewässer. Die Tiere wandern im Frühjahr aus den Wäldern in die Gewässer, um zu laichen. Im Limmattal machen sich jeweils Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche auf diese Reise. Sie sind die einzigen in der Schweiz einheimischen Amphibien, die im Frühjahr in Laichgewässer ziehen.

Leider kommen die Amphibien bei ihrer Wanderung immer wieder im Strassenverkehr um. Deswegen werden temporär Amphibienschutzzäune aufgestellt, die die Tiere aufhalten. Dort plumpsen sie dann in Kübel, wo sie darauf warten, über die Strasse getragen zu werden. Mancherorts wurden zudem extra Amphibientunnels unter der Strasse als permanente Massnahme errichtet.

Die Amphibienzäune sollen die Tiere auffangen, bevor sie auf die Strasse gelangen. In der ganzen Schweiz, so auch im Limmattal, werden jeweils ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für diese sogenannten Zugstellen gesucht, wo den Tieren über die Strasse geholfen wird.

Amphibienschutzzäune wie dieser stoppen die Tiere an der Strasse auf ihrer riskanten Wanderung zu den Laichgewässern. Severin Bigler

Rund 200 Helfergruppen schweizweit

«Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt», heisst es in einer Medienmitteilung von Pro Natura. Neben Privatpersonen werden darin auch Vereine und Schulklassen dazu aufgefordert, sich für eine sichere Amphibienwanderung zu engagieren.

Jeweils bei Tagesanbruch und nach Einbruch der Dämmerung werden die Zäune kontrolliert. Die Aufgabe der Helfenden besteht hauptsächlich darin, die Tiere in Kübeln über die Strasse zu tragen.

Die Amphibien fallen in die aufgestellten Kübel, bevor sie später zu einem nahe gelegenen Gewässer gebracht werden. Severin Bigler

Laut der «Karch» (Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz) sind so in den letzten Jahren zwischen 60’000 und 250’000 Amphibien über die Strassen in die Gewässer getragen worden. Dies dank rund 200 Helfergruppen schweizweit.

Über 60 Zugstellen im Kanton Zürich

Bei jedem Standort gibt es eine lokale Person vor Ort, die den Einsatz an der Zugstelle koordiniert. Die oder der Zugstellen-Verantwortliche macht die Einsatzpläne für den jeweiligen Standort, oder die Freiwilligen sprechen sich direkt untereinander ab.

Zur Freiwilligenarbeit bei der Amphibienwanderung Amphibienzugstellen in der Nähe sind auf der Website der «Karch» (Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz) zu finden. Kontaktperson für Zugstellen im Kanton Zürich: Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen,

056 437 30 20, anita.weder@skk.ch

Im Kanton Zürich gibt es über 60 Zugstellen, sieben davon im Limmattal. Die Standorte liegen in den den Gemeinden Urdorf und Uitikon, Schlieren, Weiningen, Geroldswil, Oetwil und Bergdietikon. Besonders in Urdorf scheinen die Amphibien vom Verkehr betroffen zu sein: Insgesamt drei Zugstellen werden von freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut.

Solche Amphibien-Warnschilder werden im Frühjahr an Zugstellen vermehrt gesichtet. Sander Van Riemsdijk

«Familien raten wir davon ab»

Auf der Website der «Karch» wird laufend festgehalten, an welchen Standorten noch Helfer benötigt werden. Momentan werden keine Freiwillige für die Standorte im Limmattal gesucht.

«Wir können aber grundsätzlich immer Hilfe brauchen», sagt Isabelle Flöss von der Baudirektion Zürich. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle Naturschutz, Arten- und Lebensraumförderung ergänzt: «Sind an einem Standort Mal weniger Freiwillige nötig, werden die Leute an einem anderen Standort eingesetzt, wo mehr los ist.»

Vor Ort werden die Freiwilligen mit Leuchtwesten und Lampen ausgerüstet. Das Material wird vom Kanton zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich gilt für alle Standorte dasselbe: Freiwillige Helferinnen und Helfer müssen sich auf tiefe Temperaturen und Nässe, sowie Arbeit frühmorgens und spätabends einstellen. Die Arbeit sei nicht einfach, sondern «ein Knochenjob», so Flöss. Zudem befinden sich die Zugstellen oft an stark befahrenen Strassen, häufig auch an 80er-Strecken. Sie sagt: «Das ist ein hohes Sicherheitsrisiko bei kleineren Kindern. Deswegen raten wir Familien eher davon ab.»