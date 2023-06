Schlieren Geplante Begegnungszone am Bahnhof: Stadt hat sich mit Einsprechenden geeinigt Der Stadtrat hat die geplante Tempo-20-Zone vor dem Bahnhof Schlieren festgesetzt, nachdem er Lösungen für zwei hängige Einsprachen gefunden hat.

Am Bahnhof Schlieren hat sich bereits einiges verändert. Als Nächstes wird nun die vor dem Bahnhof verlaufende Güterstrasse zur Begegnungszone umgestaltet. Florian Schmitz

Schlieren Die geplante Begegnungszone mit Tempo 20 am Bahnhof Schlieren hat eine wichtige Hürde genommen. Am 2. Juni hat der Stadtrat das Strassenbauprojekt festgesetzt, wie er am Mittwoch mitteilte. Das ist möglich, weil der Stadtrat zwei Einsprachen gegen das Bauprojekt lösen konnte. Diese wurden eingereicht, nachdem das Strassenbauprojekt zusammen mit der dauernden Verkehrsanordnung im November 2022 öffentlich aufgelegt worden war.

Aufgrund der ersten Einsprache habe die Stadt marginale Änderungen an den aufgelegten Plänen vorgenommen, heisst es weiter. «Die Markierungen für Menschen mit Sehbehinderungen wurden dabei in untergeordnetem Umfang teilweise ergänzt und angepasst.» Mit der zweiten Einsprecherin habe die Stadt eine Lösung gefunden, ohne die Pläne anpassen zu müssen. Bevor die Bauarbeiten starten können, muss die Stadt als Nächstes nun ein Submissionsverfahren durchführen, um die Arbeitsaufträge zu vergeben.

Am 7. März 2021 hatten die Schlieremer Stimmberechtigten sich für die Begegnungszone am Bahnhof ausgesprochen. Die Bahnhofstrasse und die Güterstrasse – im Abschnitt zwischen der Grabenstrasse 2 und der westlichen Personenunterführung – werden zur Begegnungszone umgestaltet, in der Fussgänger Vortritt haben und Autos nur noch 20 km/h schnell fahren dürfen.

Damit soll die ­Sicherheit erhöht und Durchgangsverkehr vermindert werden. Herzstück des Projekts ist der Bahnhofplatz, der künftig eher zum Verweilen einladen soll. Bei der Umsetzung will die Stadt mit vielen Bäumen und grosszügigen Pflanzenflächen auch die anstehenden Veränderungen im Stadtklima berücksichtigen. (liz)