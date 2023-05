Schlieren «Gemeinsam bringen wir frischen Wind in die Musikschule Schlieren»: Der neue Schulleiter spricht über seine Ideen Michel Obi ist seit August 2022 neuer Musikschulleiter der Musikschule Schlieren. Für die relativ kleine Schule hat er umso grössere Pläne.

Michel Obi ist seit August 2022 neuer Musikschulleiter der Musikschule Schlieren. Selber spielt er Bass und Schlagzeug. Bild: Andrea Zahler

Letzten August hat der Schlagzeug-Lehrer Michel Obi die Stelle als Musikschulleiter der Musikschule Schlieren angetreten. Er ist somit in die Fussstapfen des ehemaligen Schulleiters und Querflötenlehrers Martin Wittwer getreten. Für die Musikschule wünscht er sich vor allem eins: «Wir wollen alle zusammen eine gesunde und intakte Musikschule bilden, die positiv wahrgenommen wird.»

Wichtig für die Musikschule Schlieren sei besonders, dass sie sichtbar ist: «Ich möchte die Schule so viel wie möglich präsentieren.» Eine Gelegenheit dafür bietet sich beim kommendem Schlierefäscht im September, wo der Schule ein Auftritt bevorsteht. Das Lehrerteam geht auch gezielt in die Schlieremer Primarschulen und stellt den Kindern diverse Instrumente vor. «Die Schüler sind motiviert, haben Spass und machen gerne mit.»

Ukulele, Chor und Bandworkshops

Das Angebot der Musikschule Schlieren ist gross: Nebst dem Einzelunterricht in klassischen Instrumenten wie Cello, Geige und Blasinstrumenten sind auch moderne Instrumente wie Ukulele und Keyboard vertreten. «Ich möchte das Angebot so ausgestalten, dass es auch zu Schlieren passt», sagt Obi. Er will den Fokus vermehrt auf Gruppenunterrichtsformen wie Orchester, Ensembles, Bands und Workshops legen.

Im Gegensatz zum Einzelunterricht würden sich die Kinder in den Gruppen gegenseitig mehr motivieren und zum Musizieren anregen. Ein Blasinstrumenten-Ensemble solle demnächst ebenfalls gegründet werden. Daneben will Obi Workshops und Ferienangebote zu Musiktheorie und -geschichte anbieten.

In der heutigen digitalen Welt sei der Umgang mit Programmen wie «Garage Band» auf dem MacBook, iPad und iPhone ein wichtiges Thema. «Man kann den Laptop selber als Instrument gebrauchen. Da kommen dann Themen wie Songwriting und Arrangement hinzu», so Obi. Künftig sollen in diesem Bereich Angebote entstehen.

Michel Obi spielt und hört am liebsten Musik der Richtungen Pop, Rock, Hip-Hop und Trap. Bild: Andrea Zahler

«Der Lehrkörper in Schlieren ist wirklich cool»

Die Aufgaben eines Musikschulleiters sind vielfältig und reichen von der Administration bis hin zum Organisieren der Subventionen von der Stadt. Damit sei auch viel Politik verbunden, meint Obi. Die Musikschule hat einerseits von der Stadt Schlieren den Leistungsauftrag, den musikalischen Grundschulunterricht für die erste und zweite Primarstufe bereitzustellen. Andererseits wird der Einzelunterricht für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren von Schlieren subventioniert.

Am meisten Freude an der Funktion des Schulleiters macht Michel Obi die Führung der 22 Lehrpersonen: «So unterschiedlich sie auch sind, sie alle haben geniale Ideen und sind äusserst engagiert. Der Lehrkörper in Schlieren ist wirklich cool und ein wichtiger Grundstein.» Denn nur wenn der Unterricht von guter Qualität sei, kämen die Kinde auch gerne.

Und vom Unterricht profitieren die Jugendlichen in vielerlei Hinsicht: «Der Musikunterricht bringt dem Kind viel in Sachen Konzentration, Koordination und Durchhaltevermögen. In der heutigen Welt ist dieser Lernprozess und -erfolg ein guter Gegensatz zur Konsummentalität.»

Pop, Rock, Hip-Hop und Trap

Aufgewachsen ist Michel Obi in Zürich Seebach, wo er im Alter von acht Jahren mit dem Musizieren begann. Sein erstes Instrument war das Schlagzeug. Er war lange autodidaktisch unterwegs und kam erst im Alter von 15 Jahren in den Genuss von professionellem Unterricht. «Wer Interesse an einem Instrument hat, dem empfehle ich, von Anfang an Unterricht zu nehmen. Ansonsten besteht die Gefahr, sich einiges falsch anzueignen», meint er zurückblickend.

Obi schloss 2013 die Swiss Drum Academy ab und unterrichtet neben seiner Tätigkeit als Musikschulleiter in seiner eigenen Schule «Eat your Sticks» in Winterthur. Er bevorzugt die Genres Rock, Pop, Hip-Hop und Trap. Mit seinen Schülern spiele er neben den Klassikern auch moderne Songs von Hip-Hop-Ikonen wie Dr. Dre, Snoop Dogg und Missy Elliott.

Obi ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Seine Freizeit widmet er nebst dem Musizieren gerne dem Klettern mit seinen Kindern.

Tag der offenen Tür

Nun freut sich Michel Obi auf den bevorstehenden Tag der offenen Tür am 13. Mai im Schulhaus Hofacker, der von 10 bis 14 Uhr stattfindet. Es finden drei Kurzkonzerte statt, an denen die Instrumente vorgestellt werden. In den einzelnen Klassenzimmern kann man sich anschliessend über die Instrumente informieren und diese gerne auch mal in die Hand nehmen.