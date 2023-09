Schlieren Stein-Eidechse: Schüler schaffen Rückzugsort für Honig-Schaffer Schlieremer Schulklassen haben einen Raum für Wildbienen geschaffen. Das Projekt fand im Rahmen des Schlierefäschts statt.

Schlieremer Schulklassen beteiligten sich an einem Projekt der Wilde Biene IG und schufen für die Tiere diesen Rückzugsort am Alten Zürichweg 4. Bild: zvg

Als gemeinsames Projekt mit den gemeinnützigen Organisationen IG Wilde Biene und Naturnetz Mittelland hat der Bereich Grünunterhalt der Stadt Schlieren vier städtische Flächen für Wildbienen aufgewertet. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Flächen seien zunächst mit Wandkies abgemagert worden, um dann spezifische bienenfreundliche Pflanzenarten zu setzen und auszusäen. Zusätzlich habe man Nisthilfen für die verschiedenen Ansprüche der Wildbienenarten eingerichtet. Durch diese Massnahmen soll neben den Wildbienen auch die Vielfalt an Insekten- und Reptilienarten gefördert werden.

Die neuen Wildbienenflächen befinden sich am Alten Zürichweg 4, auf der Pischte 52 bei der Ein- und Ausfahrt, an der Wiesenstrasse beim Abgang zur Bahnhofsunterführung und am Zelgliweg entlang des Kunstrasen-Fussballfelds. Am Alten Zürichweg arbeiteten gemäss Mitteilung verschiedene Schlieremer Schulklassen bei der Gestaltung mit. Dafür hätten sie Steine in Form einer grossen Eidechse aufgeschichtet, um für Insekten und Reptilien in den Zwischenräumen Unterschlupf zu schaffen.

IG Wilde Biene plant 2024 eine Wildbienen-Kartierung

Die IG Wilde Biene war dieses Jahr Naturpartnerin des Schlierefäschts 2023 und nutzte diese Plattform, um ihr Wirken rund um den Schutz der bedrohten Wildbienen bekannt zu machen. Ausserdem wurden Spenden gesammelt, die der Verein für den Wildbienenschutz in Schlieren einsetzen wird.

Ein bereits geplantes Projekt ist beispielsweise eine Wildbienen-Kartierung. Für das gesamte Gemeindegebiet Schlierens wurden in den letzten 100 Jahren lediglich sechs Wildbienenarten gemeldet, was nur einem winzigen Bruchteil der tatsächlichen Schlieremer Wildbienenfauna entsprechen kann, wie die Stadt schreibt. Zum Vergleich: Im Kanton Zürich sind 343 Arten bekannt, alleine in der Stadt Zürich weit über 200. Um diese Informationslücke zur Schlieremer Wildbienenpopulation zu schliessen, wird zwischen April und September 2024 eine Kartierung von spezialisierten Ökologinnen und Ökologen vorgenommen – finanziert mit den gesammelten Spendengeldern. Sämtliche Wildbienenfunde werden in der Web-App bee-finder.ch erfasst. «Mit diesem kostenlos verfügbaren Werkzeug werden Schlieren umfassende Informationen für den zielgerichteten Wildbienenschutz zur Verfügung stehen – sowohl für die Stadt wie auch für Private, Firmen, Architektinnen oder Bauherren», heisst es weiter.

Sensibilisierung für Wildbienen, Biodiversität und Neophyten

Am diesjährigen Herbstmarkt, der ebenfalls im Rahmen des Schlierefäschts stattfand, informierte die Stadt Schlieren gemeinsam mit dem Vogel- und Naturschutzverein Schwalbe Schlieren über Biodiversität im Siedlungsraum und darüber, wie Wildbienen in der Stadt gefördert werden können. Zudem wurde über invasive Neophyten, also gebietsfremde Pflanzen, und deren Bekämpfung aufgeklärt.

Die Standmitarbeitenden zeigten einheimische Alternativpflanzen auf, die statt der nicht heimischen, invasiv wachsenden Arten gepflanzt werden können. Die Besucherinnen und Besucher durften eine einheimische Blütenstaude als Geschenk mitnehmen. Diese bieten Insekten Nahrung und Unterschlupf im Garten oder auf dem Balkon.