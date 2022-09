Schlieren Feiern ist angesagt: Am Wiesn-Gaudi fliesst jetzt wieder jede Menge Bier Das Limmattaler Oktoberfest findet zum zwölften Mal statt. Nur der Startschuss fällt dieses Jahr anders aus.

Das Fest beginnt am 16. September. Gefeiert wird an zwei Wochenenden. Archivbild: Hansruedi Aeschbacher

Mit einer Brezel in der einen und einer Mass Bier in der anderen Hand ist am Freitag in Schlieren Feiern angesagt. Denn die zwölfte Ausgabe vom Limmattaler Wiesn-Gaudi beginnt. Das Festzelt steht bereits zum fünften Mal auf der Wiese beim Rietpark und wird während zweier Wochenende bewirtschaftet. Nämlich am 16. und 17. September sowie am 23. und 24. September.

Traditionellerweise wird das Fest jeweils schon am Gwerbler-Abend am Donnerstag mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Nicht dieses Jahr. «Wir haben den Fassanstich abgesagt, weil wir zu wenig Anmeldungen hatten», sagt Organisator Stephan Bernet. Der Verkauf sei bloss bei 50 Prozent gelegen. Der Gwerb­ler-Abend hätte am Donnerstag in geschlossener Gesellschaft stattfinden sollen. Ein Fassanstich am Freitagabend kommt nicht in Frage. «Die Besucherinnen und Besucher kommen in das Zelt und wollen trinken und festen» – und nicht auf einen Anstich warten.

800 Personen können feiern

Die Lust, ausgelassen zu feiern, zeige sich auch beim Vorverkauf: «Das zweite Wochenende ist ausverkauft. Dieses Wochenende haben wir noch einen Tisch und eine Loge frei», sagt Bernet. Die Zahlen seien besser als in den Vorjahren. Vor allem im Vergleich zum vergangenen Jahr, was er mit dem Wegfall der Coronamassnahmen begründet. Knapp 600 Personen pro Abend – und ein paar spontane Gäste.

«Platz haben wir mit der Bar für 800 Personen. In den letzten Jahren ist uns aufgefallen, dass die Gäste viel spontaner geworden sind.»

Bernet freut sich. Auch auf die Brezel, die dieses Jahr vom Limmatbeck geliefert werden. Denn im Zelt wird es «sicher fein schmöcke.» Wobei der Biergeruch im Verlauf des Abends übernehmen wird. Aber: «Das muss so sein.»