Schlieren FDP-Weiersmüller findet die Antwort des Stadtrats auf seine Blitzeranfrage «erschreckend unmotiviert» Der Parlamentarier hatte in einer Kleinen Anfrage mehr Blitzer gefordert. Mit der Antwort des Stadtrats ist er gar nicht zufrieden.

Dieser Blitzkasten stand vor Jahren an der Badenerstrasse, unmittelbar vor der Ortstafel am Ortseingang von Schlieren, wenn man von Zürich her kommt. Heute ist er weg. Krebs Jürg / Archiv

Markus Weiersmüller bekommt seine Blitzer nicht. Der Schlieremer FDP-Parlamentarier hatte in einer Kleinen Anfrage gefordert, dass auf den Kantonsstrassen in Schlieren wie früher fest installierte Blechpolizisten stehen. Wegen der von ihm festgestellten «Verrohung der Sitten im Strassenverkehr» fragte er, wieso die Blitzer an Engstringerkreuzung, Badener- und Zürcherstrasse ersatzlos entfernt wurden.

Nun liegt die kurze Antwort des Stadtrats vor. Dieser verweist darauf, dass Weiersmüller 2017 eine ähnliche Kleine Anfrage eingereicht habe. Diese stimme mit der neuerlichen «weitgehend überein». «Bezüglich aller sich überschneidenden Aspekte, die unverändert gültig sind, verweist der Stadtrat auf den damaligen Stadtratsbeschluss.» Der Stadtrat führt weiter aus, dass er im Herbst 2021 informiert worden sei, dass die Kantonspolizei im ganzen Kanton prüfen werde, wo die genannten Anlagen eine Verbesserung der Sicherheit bewirken könnten. Wann dies geschehen soll, lässt der Stadtrat offen. Er setze sich «für die Berücksichtigung der neuralgischen Plätze auf städtischem Gebiet ein», heisst es allgemein.

Blechpolizisten altershalber entfernt und nie ersetzt

In der Antwort von 2017 sagte der Stadtrat, dass die damals von Weiersmüller erwähnten Anlagen aus dem Verkehr gezogen worden seien, weil sie altershalber nicht mehr funktionstüchtig waren. Er erwähnte auch, dass es in den drei Jahren davor bei den erwähnten Blitzerstandorten nur einmal zu einem Unfall gekommen sei. Zudem sprach der Stadtrat damals von einem Strategiewechsel der Polizeidienste von stationären hin zu mobilen Radarfallen. Diese seien «vielversprechender» schrieb er.

Weiersmüller kann mit der neuen Antwort wenig anfangen:

«Ich bin enttäuscht über die nichtssagende und unmotivierte Antwort des Stadtrats.»

Markus Weiersmüller (FDP). zvg

Natürlich könne sich der Stadtrat auf eine frühere Antwort berufen, das ändere aber nichts daran, dass das Problem weiterhin bestehe. Um die Verkehrsdisziplin sei es nicht gut bestellt in Schlieren, deshalb bestehe Handlungsbedarf, betont er.

«Früher hatte man mindestens drei fest installierte Blitzer in der Stadt. Und heute, wo die Leute mit hochgezüchteten Motoren herumfahren und es zu mehr Raservorfällen kommt, haben wir weniger Blitzer. Das macht keinen Sinn.»

Die Kleine Anfrage, die Weiersmüller 2017 eingereicht hatte, ist mit seiner jetzigen praktisch identisch. Auf den Vorwurf, er wiederhole sich, sagt Weiersmüller:

«Der Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Die Antwort des Stadtrats war schon damals ungenügend. Mit der Wiederholung meiner Anfrage wollte ich dem Stadtrat die Chance geben, sich etwas engagierter zu zeigen und mir eine ausführliche Antwort zu geben. Doch leider sind die Antworten auch dieses Mal wieder passiv und erschreckend unmotiviert.»

Er hätte erwartet, «dass der Stadtrat in dieser Sache beim Kanton beziehungsweise bei der Kantonspolizei vorstellig wird, was er offensichtlich nicht bereit ist zu tun.» Das Thema ist für Weiersmüller nicht abgeschlossen: «Ich behalte mir weitere politische Mittel vor.»