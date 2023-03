Schlieren Erneuerter Autobahnanschluss: Laute Belagsarbeiten stehen an Als Teil der laufenden Sanierung der A1 in Zürich wird der Autobahnanschluss Schlieren erneuert. Zudem entsteht eine Anlage, die das Abwasser von der Autobahn reinigen soll.

Eine 850 Meter lange Lärmschutzwand entlang der A1 soll die Lärmbelastung der umliegenden Quartiere verringern. (Archiv) zvg

Das Bundesamt für Strassen (Astra) setzt zurzeit die A1 auf dem 1,5 Kilometer langen Teilstück zwischen der Stadtgrenze von Zürich und Schlieren und der Europabrücke in Zürich umfassend instand. Ab März seien hauptsächlich Belagsarbeiten sowie der Ersatz von Fahrbahnübergängen geplant, schreibt das Astra in einer Mitteilung von Donnerstag. Der Belagseinbau erfolge an Wochenenden und führe zu verkehrlichen Einschränkungen. Während der Bauarbeiten werde der Verkehr über die Europabrücke geleitet. Die Brückenauffahrt über die Würzgrabenstrasse bleibe aber gesperrt.

In nächster Zeit stehen lärmintensive Arbeiten an: Einerseits der Ausbau von Fahrbahnübergängen. Diese Arbeiten sollen vom 6. bis 19. März stattfinden. Andererseits die nächtlichen Belagsfräsarbeiten. Diese sollen in drei Etappen vom 27. März bis 2. April, vom 1. bis 7. Mai sowie vom 5. bis 2. Juli ausgeführt werden. Für den Einbau des neuen Deckbelags muss auch die Europabrücke jeweils an einem Wochenende im April und im Mai gesperrt werden. Die genauen Daten werden laut Astra zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weil Belagsarbeiten trockenes Wetter bedingen, sei es möglich, dass die genannten Termine verschoben werden müssen.

Autobahnanschluss wird zum Bogen

Die Bauarbeiten für das Projekt sind im Mai 2022 gestartet. Für Schlieren besonders relevant ist die Umgestaltung des Autobahnanschlusses Schlieren. Er befindet sich auf Stadtzürcher Boden. Vorgesehen ist, dass die Ein- und Ausfahrten konzen­triert und für den Verkehr optimiert werden. Die Zufahrt wird künftig als Strassenbogen geführt. In der Mitte davon entsteht eine neue Strassenabwasserbehandlungsanlage, die das Wasser aus dem Autobahnabschnitt Grünau reinigen und weiter in die Limmat leiten wird. Um dafür Platz zu schaffen, wurde ein Teil der Familiengartenanlage Juchhof aufgehoben.

Die Arbeiten beim Anschluss Schlieren sollen bis August 2023 dauern. Bis dahin bleibt auch die angepasste Verkehrsführung bestehen. Ab dem Knoten Hermetschloo gilt über die Bändlistrasse und Bernerstrasse Nord ein Einbahn-Regime.

Das gesamte Bauprojekt soll bis 2025 abgeschlossen werden und insgesamt 111 Millionen Franken kosten. Es umfasst neben den bereits genannten Arbeiten und der Erneuerung aller Strassenbeläge auch den Ersatz der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung sowie die Optimierung der Verkehrsführung. Kernstücke des Projekts bilden eine 850 Meter lange Lärmschutzwand entlang der Bernerstrasse Nord sowie ein grüner Mittelstreifen mit Bäumen, der dem Abschnitt Grünau den Charakter einer grosszügigen, baumbestandenen Stadtstrasse verleihen soll. (flo)