Schlieren Er liebt die Agglo-Vorstädte: Adrian Stern tritt am Schlierefäscht zum letzten Mal mit seiner Band auf Der Badener Mundartsänger wird am 4. September am Schlierefäscht zu hören sein. Zurzeit ist er mit der Produktion eines neuen Soloalbums beschäftigt, das schon bald erscheinen soll.

Adrian Stern kommt dieses Jahr zum ersten Mal ans Schlierefäscht. Bild: Andrea Zahler

«Das Zürcher Limmattal war für mich immer einfach auf dem Weg von Baden nach Zürich», sagt Adrian Stern beim Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» im Schlieremer Stadtpark. «Ich bin ein Industrieromantiker», sagt er. So sei er gerne mit dem Velo unterwegs, auch an Orten, die konventionell nicht so schön seien – zum Beispiel beim Schlieremer Gaswerkareal. Am 4. September wird der 48-Jährige, der in Bellikon und Baden aufgewachsen ist und noch heute in Baden wohnt, am Schlierefäscht auftreten.

Für den Mundartsänger wird es der erste Besuch des Schlierefäschts sein. «Mich hat es noch nie in Grossstädte gezogen, ich mag die Mischung von Stadt und Land», sagt er. Dabei könnte es sich auch um ein Überbleibsel seiner Jugendleidenschaft, dem Skateboarden, handeln. Dafür brauche es zwar geteerte Plätze, aber auch Ruhe und Frieden. Deshalb fühle er sich auch in Agglo-Vorstädten wie Schlieren wohl.

Am 4. September wird Stern gemeinsam mit seiner vierköpfigen Band auftreten. Er sagt aber:

«Es wird mein letzter Auftritt mit dieser Band sein.»

Danach will er sich voll auf die experimentellere und intimere Solomusik konzentrieren. Zurzeit ist er mit der Produktion eines neuen Albums beschäftigt, das im Januar 2024 erscheinen soll. Daraufhin ist auch eine Solotournee geplant. Es wird sein achtes Album sein, aber das erste, das ganz als Soloalbum konzipiert ist. «Mein Produzent und ich sind Multiinstrumentalisten und Computernerds», sagt er. «Die Herausforderung wird dann sein, die Lieder auch ohne Studio live gut rüberzubringen.»

Stern bezeichnet sich selbst als Industrieromantiker. Bild: Andrea Zahler

Gerade eben habe er sich für einen Namen für das neue Album entschieden, verrät Stern: «Bubble» soll es heissen. «Ich merke, dass mich der ganze Weltschmerz zurzeit sehr prägt», sagt er und meint damit die negativen Effekte der Handynutzung, den Klimawandel oder den Krieg. Mit seinem neuen Album möchte er trotz dieser Herausforderungen Freude vermitteln. «‹Bubble› steht für Farben, aber auch dafür, dass sich Menschen oft in ihre eigene Bubble ziehen lassen – im positiven oder negativen Sinn.»

Die Vorfreude auf das Schlierefäscht ist bei Stern schon gross. «Ich freue mich riesig darauf, meine Band wieder zu sehen», sagt er. Was ihm an Stadtfesten zudem besonders gefällt: «Menschen aus allen Kulturen, Jung und Alt kommen zusammen, um gemeinsam zu singen, tanzen und Spass zu haben.» Am Fest werde das Bandliveprogramm gezeigt, das einerseits energetische Lieder beinhalte, die das Publikum zum Mitmachen animieren sollen, und andererseits akustische, gefühlvollere Lieder.

«Amerika» bedeutet ihm besonders viel

«Es soll ein Programm für alle sein», sagt Stern. «Wir nennen das Regenbogenmusik.» Was dabei sicher nicht fehlen wird, ist sein Hit «Amerika». Dieser geht dem Sänger besonders nah. Im Kindergartenalter hat er mit seiner Familie zwei Jahre lang in den USA gelebt. «Als wir wieder zurück waren, hat meine Familie das Land irgendwie gar nicht vermisst, mich hat diese Zeit aber extrem geprägt», erzählt er.

So habe er angefangen, die US-amerikanische Musik- und Filmkultur regelrecht aufzusaugen. Und er habe schon früh gewusst, dass er seine eigenen Erinnerungen und den Traum von einem Leben in Amerika einmal in einem Lied verarbeiten wollte. Dass es ihm damit gelungen sei, auch die Träume von so vielen anderen Leuten einzufangen, berühre ihn. «Das Lied begleitet mich durch mein Leben», sagt er.

Tatsächlich auszuwandern, könnte sich Stern zurzeit aber nicht vorstellen. «Ich glaube, es ist fast schöner, einen Ort zu haben, von dem man träumen kann», sagt er. «Zudem hält Amerika als Traumfabrik auch nicht mehr das, was es verspricht.»

Er bastelt auch mal selber Gitarren

Seine Familie ist für Stern eine grosse Inspiration und Stütze. «Mir ist es wichtig, dass sich in meiner Familie alle entfalten können», sagt der Vater einer acht- und einer elfjährigen Tochter. Sein eigenes Musikstudio hat er sich im Dachzimmer seines Elternhauses – seinem ehemaligen Kinderzimmer – eingerichtet. Und seine Frau, die als Sportlehrerin arbeitet, übernimmt manchmal organisatorische Aufgaben im Tourteam.

Dass Stern eher der ruhige Typ ist, drückt er auch in seinem Lied «Mit Dir wott i bliibe» aus, wenn er singt: «Usgang und Party, das seit mir nöd viel, ha kei Luscht uf Smalltalk, denn bliibi lieber still.» «Ich habe schon immer gerne an Partys gespielt», sagt er. «Wenn ich nicht als Musiker dort bin, weiss ich aber irgendwie nicht, was machen.» Seine Freizeit wird ganz durch die Musik ausgefüllt, auch von deren handwerklichen Seite.

So produziert Stern auch Musik für andere Künstlerinnen und Künstler. Oder bastelt auch einmal live auf der Bühne eine Gitarre aus Holz, so geschehen mit seiner Gruppe Secondhand Orchestra. Dabei handelt es sich um ein Künstlerkollektiv, das gemeinsam multimediale Theatermusikprogramme erarbeitet. Im Herbst 2024 stehen die nächsten gemeinsamen Auftritte an, nämlich mit einer neuen Produktion, die sich ABBA-Songs auf Schweizerdeutsch widmet.