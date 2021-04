Schlieren «Eine Strategie für diese Wahlen zu erarbeiten, wird eine grosse Herausforderung» Seit knapp einem Vierteljahrhundert steht die Urdorferin Barbara Angelsberger den Schlieremer Freisinnigen vor. An den Wahlen im kommenden Jahr wird sie wohl eine ihrer grössten und letzten Schlachten schlagen.

Barbara Angelsberger, Vizepräsidentin der FDP des Bezirks Dietikon und Präsidentin der FDP Schlieren, wohnt in Urdorf.

zvg

In knapp 24 Jahren im Präsidium einer Partei sammle sich schon so einiges an Wissen an. «Es kommt regelmässig vor, dass ich zu vermeintlich neuen Ideen von jüngeren Kolleginnen und Kollegen sagen muss, dass wir das schon längst besprochen, vorgeschlagen oder ad acta gelegt haben», sagt Barbara Angelsberger. Doch im kommenden Jahr muss sie eine Aufgabe bewältigen, die sie so wohl noch nicht hatte. Mit der FDP will die 70-Jährige den durch Manuela Stiefels Parteiaustritt verlorenen Stadtratssitz zurückerobern. Heuer ist die FDP nur noch mit Schulvorsteherin Bea Krebs im siebenköpfigen Stadtrat präsent.

«Eine Strategie für diese Wahlen zu erarbeiten, wird eine grosse Herausforderung», sagt Angelsberger unverblümt. So stünden Interessentinnen und Interessenten an einem Stadtratssitz, die auch wirklich qualifiziert seien, wohl bei keiner Partei Schlange. Für eine prominente Absage sorgte schon der letztjährige Gemeinderatspräsident Sasa Stajic, der eine Stadtratskandidatur zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in Betracht zieht. Als Begründung zog er das Teilzeitpensum ins Feld, das er bei seinem aktuellen Job nicht anwenden könne und wolle. «Wer gut ausgebildet ist, kann in einem Vollzeitpensum in der Privatwirtschaft um einiges mehr Geld verdienen als im Stadtrat», sagt sie.

Dass der Vorstoss ihres Parteikollegen Markus Weiersmüller Abhilfe schaffen könne, liege auf der Hand. Dieser schlägt vor, den Stadtrat von sieben auf fünf Mitglieder zu reduzieren und dafür die Arbeitspensen zu erhöhen. «Auch das Risiko, nach vier Jahren abgewählt zu werden und anschliessend wieder eine Stelle in der Privatwirtschaft suchen zu müssen, hindert zahlreiche gute Kandidierende.»

Zur Person Barbara Angelsberger ist ausgebildete Kauffrau und arbeitet heute selbstständig mit dem Beratungsunternehmen BAHEM GmbH. 1997 übernahm sie nicht nur das Präsidium der Schlieremer FDP-Ortspartei, sondern trat auch in den Vorstand der FDP Frauen Kanton Zürich ein. Seit 1999 ist sie zudem Vizepräsidentin der FDP Bezirk Dietikon und seit 2004 Mitglied der Geschäftsleitung FDP Frauen Schweiz. Zwischen 2006 und 2011 sass sie zudem im Zürcher Kantonsrat. Angelsberger ist verheiratet, hat drei Kinder und fünf Enkelkinder. (aru)

Junge Frauen für die Politik zu motivieren, ist eine grosse Herausforderung

Eine weitere Herausforderung sieht Angelsberger darin, junge Personen, besonders Frauen, für die Politik zu motivieren. «Das Ergebnis der Staatsratswahlen in Neuenburg ist das beste Beispiel dafür, dass die Bevölkerung junge Frauen in den Regierungen sehen will», sagt sie. Dort überflügelte die Freisinnige Crystel Graf (35) im ersten Wahlgang zwei ältere Männer von linken Parteien und landete auf dem erfolgversprechenden fünften Platz. Die SP-Mehrheit in der fünfköpfigen Regierung könnte deshalb bald zu Ende sein. Dass linke Parteien eher weniger Probleme haben, junge Frauen zu motivieren, sieht auch Angelsberger. Mit Rixhil Agusi, Leila Drobi und Diarta Aziri sind drei von sieben Gemeinderatsmitgliedern der Schlieremer SP-Fraktion weiblich und unter 36. «Möglicherweise ist es sexyer, in diesem Alter in einer linken Partei zu sein», sagt sie.

Was hielt Angelsberger so lange in der Politik? «Ganz klar die Herausforderung, innovative Lösungen zu finden. Das Gerangel zwischen Links und Rechts ist eher mühsam.» Sie habe aber auch zu einer Zeit mit Politik begonnen, als es noch einfacher war. Denn neben den familiären Verpflichtungen habe man sich noch Zwecke oder politischer Ämter annehmen können. «Heute stehen die meisten jungen Mütter voll im Erwerbsleben.»

Aktuell verfügt Angelsbergers FDP gemeinsam mit der SVP, dem Quartierverein und der CVP/EVP über eine bürgerliche Mehrheit im Parlament von 21 der total 36 Sitze. In Agglomerationsgemeinden, die wie Schlieren zusehends städtischer werden, haben es die Grünen in jüngster Zeit leichter, während die SVP schwächelt. Egal, welches Ergebnis die Gesamterneuerungswahlen vom kommenden Jahr zu Tage bringen: «In Schlieren brauchen wir pragmatische Personen im Stadt- und Gemeinderat, die das Parteibüchlein zu Gunsten von guten Lösungen auch mal beiseitelegen», sagt Angelsberger. Besonders die aktuelle Besetzung im Stadtrat überzeuge sie nicht über alle Massen. «Bezüglich der Ausgaben braucht es eine Regierung, die besser hinschaut.»

Aus Solidarität lokale Restaurants und Bars besuchen

Die FDP als Wirtschaftspartei sei sehr zufrieden damit, wie Schlieren derzeit aufgestellt ist. «Die grossartige Entwicklung des Biotechnoparks auf dem Wagi-Areal ist nicht mehr zu stoppen», ist Angelsberger überzeugt. Diese innovative Szene hat den Namen Schlierens weit über die Landesgrenzen hinausgetragen. Start-ups und Spin-offs hätten zudem ein gutes Arbeits- und Forschungsumfeld gefunden. «Manche Start-ups haben während der Krise gar innovative Produkte entwickelt», sagt sie. Sorgen würden ihr eher der Zustand der Gastronomie bereiten.

«Aus Solidarität sollten wir – nun da es wieder möglich ist – in unseren Restaurants und Bars einkehren.»

Und wie sieht Angelsbergers Zukunft in der Schlieremer Politik aus? Bei den städtischen Wahlen im kommenden Jahr und den kantonalen im Jahr 2023 wolle sie sich noch voll ins Zeug legen. Für die Zeit danach habe die Schlieremer FDP eine Lösung gefunden, die jedoch nicht spruchreif ist. Fest steht: Wer auf Angelsberger folgt, muss in grosse Fussstapfen treten.