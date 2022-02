Schlieren «Ein richtiger Jobmotor»: Regierungsrätin Carmen Walker Späh sieht bei den Life Sciences noch Luft nach oben Am Engineers'-Day-Netzwerkanlass im JED in Schlieren lobte die Volkswirtschaftsdirektorin die Branche. Doch diese müsse weiter wachsen und vor allem mehr Frauen anlocken, sagte sie.

Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) hielt vor den vielen Ingenieuren eine Rede. Ingenieurinnen waren praktisch keine vor Ort im JED in Schlieren. Severin Bigler

«Schweizer Ingenieurinnen und Schweizer Ingenieure haben immer schon Grossartiges geleistet, seien es die beiden Brücken von Othmar Ammann in New York oder der Gotthard-Basistunnel als längster Eisenbahntunnel der Welt», begann die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) ihre Rede, die sie im Rahmen des Engineers’-Day-Netzwerkanlasses am Donnerstag im JED in Schlieren hielt. Auch Staudämme und Eisenbahnbrücken in den Bergen seien «Meisterleistungen», auf die man stolz sein dürfe. Heute seien aber nicht mehr in erster Linie Berge und Flüsse die Hindernisse, «die wir mit unserer Ingenieurskunst überwinden wollen». Die neuen Herausforderungen seien global und beträfen Themen wie Nachhaltigkeit und Gesundheit. Der bevorstehende Engineers’ Day am 4. März stehe zurecht im Zeichen dieser Themen, so Walker Späh. Auch in diesen Bereichen leisteten die Ingenieure Grossartiges – «gerade hier in Schlieren mit dem Biotechnopark und demnächst auch mit dem Healthtechpark». Walker Späh gratulierte dem Schlieremer Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) – es sei auch sein Verdienst.

Der Kampf gegen Corona bleibe eine Herausforderung, fuhr die Volkswirtschaftsdirektorin fort, «auch wenn wir uns heute zurecht über die Aufhebung der Massnahmen freuen». Angesichts von Corona dürften aber alle anderen Leiden nicht vergessen gehen – zum Beispiel Krebs. Auch hier würden Ingenieure helfen, Schmerzen zu lindern, effektive Behandlungsmethoden zu entwickeln und zum Beispiel hochauflösende 3D-Ultraschallgeräte zu produzieren. Die Zürcher Life-Sciences-Branche sei aber nicht nur wichtig für die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch ein wichtiger Wachstumstreiber für die Zürcher Volkswirtschaft; mit einer Wertschöpfung von 5,3 Milliarden Franken und knapp 19000 Arbeitsplätzen. Solche Zahlen seien eindrücklich, doch gebe es noch Luft nach oben.

Schliesslich handle es sich um eine der wachstumsstärksten Branchen im Kanton – «ein richtiger Wirtschaftsmotor, ein Jobmotor». In den letzten zehn Jahren alleine seien rund 5100 neue Stellen geschaffen worden.

«Für den Kanton Zürich und unser ganzes Land ist es deshalb von grosser Bedeutung, dass wir unsere Ingenieurstradition im Bereich Life-Sciences und in allen anderen Wirtschaftszweigen erfolgreich fortsetzen.»

Das gelinge nur, wenn Junge für diese Berufe begeistert werden. Walker Späh ist es zudem ein Anliegen, mehr Frauen in dieses Berufsfeld zu locken. Und der Kanton wolle die besten Rahmenbedingungen schaffen für dieses Berufsfeld. Ingenieur sei kein Beruf der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Walker Späh ist überzeugt, dass die Schweiz auch in Zukunft auf ihre Ingenieurskunst stolz sein können wird.