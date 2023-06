Schlieren Doppelter Erfolg beim CS-Cup: Klassen aus Schlieren räumen bei nationalem Fussballturnier ab Am Finaltag der Schweizer Schulfussball-Meisterschaft in Basel konnten gleich zwei Klassen aus Schlieren jubeln. Sie durften den Kanton Zürich in den Finalspielen vertreten und erspielten sich jeweils einen Podestplatz.

Der CS-Cup ist das grösste Fussballturnier für Schulklassen in der Schweiz. Themenbild: zvg

Der Credit-Suisse-Cup ist für viele Schülerinnen und Schüler ein Highlight. Die Beteiligung am Fussballturnier ist riesig. Mehrere Tausend Teams kämpfen jeweils bei den regionalen und kantonalen Qualifikationsturnieren um den Einzug in den gesamtschweizerischen Final. Dieser fand am 14. Juni auf der Sportanlage St. Jakob in Basel statt – mit äusserst erfolgreicher Beteiligung aus dem Limmattal.

Trotz der grossen Konkurrenz konnten sich mehrere Klassen aus Schlieren in den Qualifikationsrunden durchsetzen. Vom Schulhaus Reitmen jubelten die Mädchen der 6. Klasse, da sie nach ihrem Sieg in der regionalen Qualifikationsrunde auch in der kantonalen Ausscheidung brillierten.

Das Schulhaus Zelgli durfte ebenfalls feiern. Die Mädchen der 4. Klasse hatten in der regionalen Entscheidung den zweiten Platz erreicht. Somit konnten sie in einer Spezialkategorie, genannt 4-United, mit den zweitplatzierten Jungs der 4. Klasse aus Zollikon die kantonale Qualifikation bestreiten. Der Klassen-Mix schien zu passen. Zusammen erkämpfte sich das Team den ersten Platz in der kantonalen Ausscheidung.

Das 4-United-Team mit den Mädchen der 4. Klasse des Schlieremer Schulhauses Zelgli und den Jungen der 4. Klasse aus Zollikon harmonierte perfekt. Bild: zvg

Doch nicht nur die Mädchen spielten stark. Auch das Jungen-Team der 5. Klasse des Schulhauses Zelgli gewann sowohl die regionale als auch die kantonale Qualifikationsrunde. Somit zogen zwei Klassen vom Zelgli in den Schweizer Final ein.

Silber und Bronze als grosser Erfolg

Nach den tollen Ergebnissen in der kantonalen Qualifikation waren die Erwartungen an die Teams hoch. Sie hielten dem Druck jedoch stand. Bei strahlendem Sonnenschein und ausgelassener Fussball-Stimmung bestritten die Teams die Gruppenspiele.

Das 4-United-Team gewann in der Gruppenphase alle vier Spiele. Im Halbfinal setzte es sich dann mit 2:1 gegen ein Bündner Team durch. Erst im hart umkämpften Finalspiel mussten sich die Schlieremerinnen und die Zolliker jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Somit durften sich die Mädchen der 4. Klasse vom Schulhaus Zelgli über den Vizemeistertitel freuen.

Die Jungs der 5. Klasse vom Zelgli bestritten insgesamt fünf Gruppenspiele. Vier davon konnte sie für sich entscheiden. Das reichte nicht für den Einzug in den Halbfinal. Für ihren tollen Einsatz wurden sie trotzdem gebührend gefeiert.

Die 4. Klasse der Mädchen und die 5. Klasse der Jungs aus dem Schulhaus Zelgli hatten nach dem tollen Einsatz in Basel allen Grund zum Feiern. Bild: zvg

Auch die Mädchen der 6. Klasse aus dem Schulhaus Reitmen mussten fünf Gruppenspiele bestreiten. Mit fünf Siegen gelang ihnen der Einzug in den Halbfinal. Dort konnten sie ihre Siegesserie jedoch nicht fortsetzen. Von der Niederlage liessen sie sich aber nicht unterkriegen. Im Spiel um Platz drei siegten sie mit 7:2 gegen das gegnerische Team aus dem Kanton Basel-Landschaft. Die Bronzemedaille war ihnen somit sicher.