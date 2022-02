Schlieren Dominik Ritzmann als Präsident der neu gegründeten Grünen-Fraktion gewählt Der SBB-Kapazitätsplaner war in der Vergangenheit bereits Fraktionspräsident, als die Grünen im Schlieremer Gemeinderat noch zusammen mit der SP eine Fraktion bildeten. Dank der erfolgreichen Wahlen haben die Grünen nun selbst Fraktionsstärke erreicht.

Dominik Ritzmann. Zvg

Bei den Wahlen vom 13. Februar 2022 wurde klar, dass das Schlieremer Parlament eine neue Fraktion haben wird. Da die Grünen bei den Wahlen vier Sitze erringen konnten, haben sie nun Fraktionsstärke erreicht. Diese gilt ab drei Parlamentsmandaten.

Und nun teilen die Grünen mit, mit wem sie als Fraktionspräsident in die neue Legislatur gehen: Die Fraktionssitzung der Grünen hat am 17. Februar den amtierenden und wiedergewählten Gemeinderat Dominik Ritzmann gewählt. Ritzmann ist Kapazitätsplaner bei der SBB und hat Jahrgang 1980. Im Schlieremer Gemeindeparlament sitzt er seit 2010. Von 2019 bis 2020 präsidierte er die gemeinsame Fraktion SP/Grüne, die Ende Januar 2020 aufgelöst wurde. Die Fraktionssitzung der Grünen hätten ihn am 17. Februar einstimmig zu ihrem Kandidaten gewählt, teilt seine Partei mit.

Mit dem Erlangen der Fraktionsstärke haben die Grünen nun auch Zugang zu parlamentarischen Kommissionen. Für die Schulpflege haben die Grünen an ihrer jüngsten Sitzung Primarlehrerin und Historikerin Livia Knüsel vorgeschlagen. Für die Bürgerrechtskommission Business Analystin Deborah Beeler sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiter Pietro Wallnöfer. Alle drei hatten vor zwei Wochen auch für die Parlamentswahlen kandidiert. (lue)