Schlieren Digitalisierungskurs für Ältere: Was in Dietikon der Seniorenrat macht, fordert die EVP nun auch für Schlieren Weil immer mehr Parkplätze nur noch mit Twint bezahlt werden können, macht sich der Schlieremer EVP-Parlamentarier Sorgen um Senioren – und schlägt der Stadt vor, Digitalisierungskurse durchzuführen.

Schülerinnen unterrichten Seniorinnen im Umgang mit Tablets, Smartphones et cetera - ein solches Angebot gibt es in Dietikon bereits. Die EVP vermisst solche Kurse in Schlieren. Colin Frei

«Wer seinen Alltag weiterhin unabhängig und selbstbestimmt meistern möchte, muss mit dem Smartphone, dem Tablet, dem PC und dem Internet vertraut sein», schreibt der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Bashkim Maliqi (EVP) in einer Kleinen Anfrage. Darin will er vom Stadtrat wissen, ob die Stadt Schlieren Digitalisierungskurse oder ähnliche Angebote für ältere Einwohnerinnen und Einwohner bereithält oder ob in Zukunft solche Angebote geplant sind.

Der Schlieremer EVP-Gemeindeparlamentarier Bashkim Maliqi macht sich Sorgen um Seniorinnen und Senioren. zvg

Ein Beispiel, das Maliqi erwähnt, ist die Bezahlung von Parkplätzen: So habe er festgestellt, dass immer mehr Parkplätze nur noch mittels Twint oder anderen digitalen Bezahloptionen bezahlt werden können, schreibt Maliqi. «In diesem Zusammenhang mache ich mir Sorgen um diejenigen Personen, die mit dieser Technologie überfordert sind, insbesondere Seniorinnen und Senioren.»

Maliqi hätte es am liebsten, dass die Stadt kostenlose Kurse anbietet. Darin könnten dann Themen wie das Zahlen via QR-Code, die Sicherheit digitaler Bezahlsysteme oder der Schutz vor Cyberkriminalität behandelt werden. So sollen ältere Schlieremerinnen und Schlieren «in die digitale Welt integriert werden». Maliqi kann sich auch generationenübergreifende Projekte vorstellen, in denen Schülerinnen und Schüler den Seniorinnen und Senioren helfen würden.

Vergleichbares gibt es bereits in Dietikon: So hat der Seniorenrat Dietikon schon viele Smartphonekurse durchgeführt, bei denen Dietiker Sekundarschüler den Senioren das Smartphone erklären.

Ebenfalls ein erfolgreiches Angebot des Dietiker Seniorenrats ist der «Dig[IT]reff», der regelmässig im Gleis 21 stattfindet. 2022 nahmen total über 300 Personen daran teil. (liz)