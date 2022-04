Schlieren Die Vorbereitungsarbeiten für den erneuerten Autobahnanschluss Schlieren beginnen im Mai Bis 2025 wird der Anschluss im Rahmen der A1-Sanierung in Zürich ­erneuert. Auch eine Strassenabwasserbehandlungsanlage wird erstellt. Nun beginnen die Vorbereitungsarbeiten.

Im Abschnitt vom Juchhof und Hermetschloobrücke bis ins Stadtzürcher Grünauquartier wird die Bernerstrasse Süd saniert.

Archivbild: Zvg / LTA

Im Mai beginnen an der Bändlistrasse in Zürich an der Grenze zu Schlieren die Vorbereitungsarbeiten für den künftigen Autobahnanschluss Schlieren und den Bau einer Strassenabwasserbehandlungsanlage. Diese Arbeiten sollen bis August 2023 dauern, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte. Bis dahin wird auf der bereits geräumten Fläche, wo sich zuvor ein Teil der Familiengartenanlage Juchhof befand, der natürliche Boden durch einen tragfähigen und sauberen Boden ersetzt. Zudem werden die neuen Rampen des Autobahnanschlusses vorgeschüttet. Der Bau der neuen Einfahrtsrampen bedingt eine Verlängerung der Unterführung Bändlistrasse.

Für die Bauarbeiten wird die Verkehrsführung vor Ort bis August 2023 angepasst. Ab dem Knoten Hermetschloo wird über die Bändlistrasse und Bernerstrasse Nord ein Einbahn-Regime eingerichtet. Zudem wird der Fussgängerweg zwischen der nördlichen Autobahnböschung und dem Familiengartenareal gesperrt und soll auch in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen.

Innerhalb des geplanten Strassenbogens beim Anschluss Schlieren entsteht eine neue Strassenabwasserbehandlungsanlage (Saba). Astra

Die Arbeiten sind Teil der ­Sanierung für 111 Millionen

Der Anschluss Schlieren und die Strassenabwasserbehandlungsanlage sind Teilprojekte der umfassenden Sanierung der A1 auf dem rund 1,5 Kilometer langen Zürcher Abschnitt zwischen dem Anschluss Schlieren und der Europabrücke. Das gesamte Projekt soll laut Astra bis 2025 abgeschlossen werden und wird voraussichtlich rund 111 Millionen Franken kosten.

Mit der Erneuerung des Autobahnanschlusses sollen die Ein- und Ausfahrten konzen­triert und für den Verkehr optimiert werden. Die Zufahrt wird künftig als Strassenbogen geführt. In der Mitte davon entsteht eine neue Strassenabwasserbehandlungsanlage, die dereinst das Wasser aus dem Abschnitt Grünau reinigen und weiter in die Limmat leiten wird. Auch die Zufahrten bei der Europabrücke werden laut Astra angepasst.

An der Europabrücke, die über die Autobahn führt, sind ebenfalls Bauarbeiten geplant. Zudem will das Astra die Betonkonstruktion sowie Abdichtungen, Fahrbahnübergänge und Beläge in Stand setzen. Von Mitte Mai bis November 2022 sind mehrheitlich Betonarbeiten ­vorgesehen. Weil diese teilweise mit viel Baulärm verbunden sind, finden sie werktags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr statt. Nach einer Winterpause sollen dann von März bis Juni 2023 die Belagsarbeiten durchgeführt werden.

Mit der Erneuerung des Autobahnteilstücks wollen die Stadt Zürich und das Astra gleichzeitig das angrenzende Quartier Grünau städtebaulich aufwerten und besser vor Verkehrslärm schützen. Dies sollen ein neuer 3,5 Meter breiter grüner Mittelstreifen mit Bäumen sowie eine 4,5 Meter hohe und 850 Meter lange Lärmschutzwand ermöglichen.