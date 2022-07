Schlieren Die Unterführung West wird auch mit einem Lift ausgestattet Der Schlieremer Stadtrat hat sich bezüglich der Verlängerung der Unterführung bei der Wiesenstrasse für eine Variante entschieden.

Heute endet die Westunterführung hier rechts (also südlich) der Wiesenstrasse. Für die Zukunft soll sie verlängert werden, sodass sie erst nördlich der Strasse endet. Florian Schmitz

Dort, wo in Schlieren heute das Vitis-Sportcenter steht, wird voraussichtlich ab Frühling 2024 die neue Siedlung Lymhof der Geistlich Immobilia. Das Sportcenter wird bereits ab Sommer 2023 abgerissen. Ebenfalls dann sollen auch Bauarbeiten an der Unterführung West, die unter den SBB-Gleisen hindurch führt, beginnen. Diese wird nämlich zum Lymhof hin unter der Wiesenstrasse hindurch verlängert. Heute endet sie südlich der Strasse, künftig soll sie nördlich enden.

Doch wie soll diese Verlängerung umgesetzt werden? Diese Frage musste der Schlieremer Stadtrat erklären. Er hat dies letzten Monat getan und sich für eine Variante entschieden.

Aber von vorne. Die Unterführungsfrage war auch Teil des Wettbewerbsverfahrens, mit dem die Lymhof-Pläne ausgearbeitet wurden. Die Stadt war in der Wettbewerbsjury vertreten. «Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens wurde bewusst nicht vorgegeben, wie der Zugang von der westlichen SBB-Unterführung, welche sich im Eigentum der Stadt befindet, zum Areal genau erfolgen muss. Die beste Lösung war aufzuzeigen», heisst es im Stadtratsbeschluss zur Variantenfrage.

Kleineres Risiko für Konflikte zwischen Fussgängern und Velofahrern

Klar war aber auch, dass eine Verlängerung der Unterführung in den Vorabklärungen als «möglich und zielführend» eingestuft worden sei, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Wiesenstrasse als Veloschnellroute vorgesehen ist. Anders gesagt: Wird die Unterführung verlängert, verringert sich das Risiko von Konflikten zwischen Fussgängern und Velofahrern auf der Wiesenstrasse, weil viele Fussgänger die Wiesenstrasse an dieser Stelle gar nicht mehr benutzen beziehungsweise überqueren müssen.

«Nicht die Platzsituation zerschneiden»

Das aus dem Wettbewerbsverfahren hervorgegangene Siegerprojekt der Zürcher Clou Architekten AG sieht denn auch eine Verlängerung der West-Unterführung vor. «Der Aufgang in das Gebiet nördlich der Wiesenstrasse soll mittels Lift und Treppe erfolgen, sodass dort keine überlange Rampe die attraktive Platzsituation zerschneidet», schreibt der Stadtrat. Wer also mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl unterwegs ist, wird den Lift benutzen können.

Gestützt auf das Siegerprojekt sei ein «Variantenfächer» geöffnet worden, «der verschiedene Möglichkeiten von Treppenformen und Liftanordnungen enthielt», hält der Stadtrat in seinem Beschluss fest. Schliesslich sei danach in einem mehrstufigen Prozess jene Variante gewählt worden, «welche die gradläufige Treppe mit Zwischenpodest rechtwinklig zur Unterführung in Richtung Osten anordnet und vorgelagert einen Lift vorsieht». Sowohl Treppe als auch Lift führten somit «zentral zum neuen Platz», heisst es weiter.

Mit diesem Variantenentscheid ist es aber noch nicht getan. «Im weiteren Projektverlauf ist diese Variante in Hinsicht auf eine besonders um­sichtige Signaletik, die mit Belichtung, Beleuchtung und farblicher Gestaltung erfolgen wird, weiterzuentwickeln. So kann eine sichere und ansprechende Unterführung geschaffen werden», schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. Eine graue, dunkle Unterführung, in der zwielichtige Gestalten sich die Zeit vertreiben oder die Wände vollsprayen, ist also ­definitiv nicht erwünscht.

Kostenbeitrag der Stadt wird noch festgelegt

Wie viel die Unterführungsverlängerung die Stadt kosten wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass für das Projekt eine gemeinsame Bauherrschaft von Geistlich Immobilia und der Stadt Schlieren vorgesehen ist. So können laut Stadtrat «Planung und Erstellung optimal und rasch aufeinander abgestimmt werden». Betreffend der Kosten für die Planung, den Bau und den Unterhalt «ist ein ­Kostenteiler nach Massgabe der Interessen, der zu erfüllenden Aufgaben sowie der Grundeigentumsverhältnisse vor­gesehen», heisst es im Stadtratsbeschluss. Die Abteilung Bau und Planung der Stadt Schlieren wurde damit beauftragt, «die vertraglichen Regelungen, welche auch den Kostenteiler beinhalten, auszuarbeiten». (deg)