Schlieren Die SBB gibt den Takt vor – Schlieren muss 4,4 Millionen Franken abdrücken Die SBB sanieren die Goldschlägi-Unterführung in Schlieren. Obwohl diese gar nicht ihr gehört, muss die Stadt Schlieren nun einen grösseren Betrag dafür bezahlen.

Die Unterführung Goldschlägistrasse mit ihren beiden Personendurchgängen. Bild: Natacha Schmassmann (17.12.2023)

Die Stadt Schlieren muss 4,4 Millionen Franken für Arbeiten bezahlen, die sie im Grund gar nicht selbst verschuldet hat. Und das geht so: Die SBB müssen ihre Personenunterführung Goldschlägistrasse bald sanieren. Dies aus Sicherheitsgründen. Die Unterführung müsste sonst in den nächsten Jahren gesperrt werden, denn sie weist unter anderem statische Defizite auf.

Die Stadt wird nun in die Pflicht genommen, weil unterhalb des Personendurchgangs ein wichtiger städtischer Abwasserkanal verläuft und das Projekt der SBB dessen Verlegung erfordert. Die Kostenbeteiligung der Stadt basiert auf einem Vertrag zwischen der Stadt und den SBB aus dem Jahr 1953. Damals verpflichtete sich die Stadt, alle Kosten zu übernehmen, wenn irgendeine Änderung oder Verlegung des Kanals nötig ist – sogar dann, wenn die SBB die Arbeiten verursachen. Die 4,4 Millionen Franken hat der Stadtrat nun als gebundene Ausgabe genehmigt.

Vor knapp zwei Jahren ereilte die Stadt schon ein ähnliches Schicksal. Im Juli 2021 beschloss der Stadtrat, dass die Stadt mehr als 400'000 Franken an die Planung des Projekts beisteuert.

Im neuen Beschluss sagt der Stadtrat auch etwas zu den hohen Kosten des Projekts. So weist er darauf hin, dass das Projekt komplex und die räumlichen Voraussetzungen eingeschränkt seien, was den Preis in die Höhe getrieben habe. Die Notwendigkeit zu einer gebundene Ausgabe begründet er damit, dass das Projekt nicht verschoben werden könne. Denn es sind die SBB, die das Zeitfenster vorgeben.