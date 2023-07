Schlieren Die Regiospitex zieht ins neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal Per 1. Juli hat die Regiospitex Limmattal ihre Geschäftsstelle ins neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal verlegt. Künftig sollen die beiden Organisationen noch enger zusammenarbeiten.

Die Regiospitex rückt näher zum Spital Limmattal. Per 1. Juli hat die Regiospitex ihre Geschäftsstelle ins neue Pflegezentrum verlegt. Im Bild die feierliche Einweihung des neuen Pflegezentrums Spital Limmattal. (17. September 2022) Valentin Hehli

Die Regiospitex Limmattal, die für Dietikon, Schlieren und Urdorf zuständig ist, hat ihre Geschäftsstelle per 1. Juli ins neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal verlegt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst, arbeiten der Spitalverband und die Regiospitex ­künftig noch enger zusammen. Allerdings werde die Regiospitex Limmattal weiterhin als eigenständige Organisation ihre ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen in den Gemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf erbringen. (liz)