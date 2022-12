Schlieren Die neue Leiterin Finanzen des Spitals Limmattal steht fest Nachdem der Verwaltungsrat Ute Buschmann als neue Direktorin des Spitals Limmattal gewählt hat, ist nun auch die Nachfolge des Leiters Finanzen Oliver Kopp geregelt.

Nun ist klar, wer beim Spital Limmattal die Nachfolge von Oliver Kopp antritt. Kopp ist derzeit noch Leiter Finanzen und Administration und geht per Ende Januar 2023 mit 62 Jahren in Frühpension.

Schaut noch bis Ende Januar 2023 auf die Spitalkasse: Oliver Kopp, Leiter Finanzen und Administration am Spital Limmattal. zvg/Spital Limmattal

Ab 1. Juni 2023 übernimmt Tamara Burth seine Funktion und wird gleichzeitig Mitglied der Spitalleitung. Wie das Spital aktuell mitteilt, habe sich Burth im Rekrutierungsprozess gegen eine Vielzahl von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern durchgesetzt. «Ihr fachlicher Erfahrungsschatz, ihre kompetente und gewinnende Persönlichkeit sowie die Erfahrungen im Gesundheitswesen waren ausschlaggebend für die Entscheidung.»

Sie ist derzeit für die Finanzen der Doktorhuus Gruppe AG zuständig

Burth sei heute CFO (Chief Financial Officer) der Doktorhuus Gruppe AG, eines unabhängigen Netzwerks von Gruppenpraxen in der deutschsprachigen Schweiz. Nebst ihrer operativen Tätigkeit sei sie auch Mitglied in diversen Verwaltungsräten im Gesundheitswesen. Nach ihrer Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern habe Burth rasch zu ihrer Passion «Finanzwesen» gefunden und sich zur Buchhalterin mit eidgenössischem Fachausweis weiterbilden lassen. 2020 habe sie nach langjähriger Leitungstätigkeit bei einem Schweizer Rückversicherer mit ihrem Wechsel zur Doktorhuus Gruppe AG den Einstieg ins Gesundheitswesen vollzogen.

Tamara Burth wird neue Leiterin Finanzen des Spitalverbands Limmattal. zvg

Ihre Erfahrungen in verschiedenen Funktionen und unterschiedlichen Branchen der Privatwirtschaft ergäben so ein ideales Profil für die Funktion der Leiterin Finanzen des Spitalverbands, schreibt das Spital Limmattal. «Durch ihre authentische Art und ihr fachlich breites Wissen ergänze sie die Kompetenzen innerhalb der Spitalleitung optimal.»

Thomas Brack, Spitaldirektor, wird in der Mitteilung auch zitiert: «Tamara Burth passt perfekt zum Spital Limmattal und ergänzt die Kompetenzen der Spitalleitung, sodass wir bestens für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet sind.» Und auch Burth selbst kommt zu Wort: «Es erfüllt mich mit viel Vorfreude, schon bald die Leitung Finanzen des Spitalverbands Limmattal zu verantworten. Gemeinsam mit meinem neuen Team werden wir die weitere Entwicklung unterstützen und vorantreiben.»

Mitte November hat der Verwaltungsrat des Spitalverbands die Nachfolge von Thomas Brack bestimmt. Der aktuelle Spitaldirektor verlässt die Institution im Sommer 2023. Per 1. Juli wird Ute Buschmann neue Spitaldirektorin. Zurzeit leitet die 48-Jährige noch das kleine Luzerner Spital Wolhusen – im Sommer 2023 übernimmt sie in Schlieren.