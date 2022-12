Schlieren Die neue Engstringerkreuzung steht «frühestens» 2027, erklärt nun der Regierungsrat Verzögern sich die Engstringer- und die Gasometerkreuzung nochmals, sind die Bundesgelder aus dem Agglomerationsprogramm in Gefahr. Es geht um rund 14 Millionen Franken.

Die Engstringerkreuzung in Schlieren von der Bernstrasse in Richtung Zürich gesehen. David Egger

Der Verkehr rollt nicht so, wie er soll. Deshalb wartet Schlieren sehnlich darauf, dass die Engstringer- und die Gasometerkreuzung umgebaut werden. Schon viele Geduldsfäden sind gerissen. Diesen Sommer hauten die drei Schlieremer Kantonsräte Pierre Dalcher (SVP), Manuel Kampus (Grüne) und Markus Bärtschiger (SP, er ist auch Stadtpräsident) auf den Tisch.

Gemeinsam gelangten sie mit einer Anfrage an den Regierungsrat – auch weil die beiden neuen Kreuzungen als flankierende Massnahmen zur Limmattalbahn gedacht waren, die nun ihren Betrieb aufgenommen hat, während die beiden Kreuzungsprojekte weiter auf sich warten lassen.

Dass diese aber «zwingend notwendig» sind, damit sich der Verkehr von der Achse Badener-/Zürcherstrasse auf die Achse Überland-/Bernstrasse verlagert, schreibt nun auch der Regierungsrat in seiner Antwort auf die Anfrage der Schlieremer Kantonsräte.

Diese hatten unter anderem danach gefragt, wie der Kanton die Stadt unterstützen wird, um die Verkehrsprobleme zu lindern, bis die beiden Kreuzungen umgebaut sind. Solchen Forderungen erteilt der Regierungsrat eine Absage. Kurzfristig könnten keine Massnahmen ergriffen werden, um die Situation zu verbessern. «Die verantwortlichen Personen im Tiefbauamt werden jedoch weiterhin alles daransetzen, die Projekte so rasch wie möglich fertigzustellen», heisst es in der Regierungsantwort.

Aber was heisst «so rasch wie möglich» genau? Das kommt drauf an; die Zeitpläne für die zwei Bauprojekte unterscheiden sich. Bei der Engstringerkreuzung geht der Kanton davon aus, dass die Verhandlungen mit den 14 verbliebenen Einsprechern «voraussichtlich bis 2023» dauern. «Frühestens Anfang 2024» soll das Kreuzungsprojekt festgesetzt werden, danach sollen möglichst bald die Bauarbeiten starten, die wiederum «rund drei Jahre» nach der rechtskräftigen Festsetzungen enden sollen. Fazit: Laut Regierungsrat wird die Engstringerkreuzung frühestens 2027 fertig gebaut sein, also rund fünf Jahre nach der Inbetriebnahme der Limmattalbahn.

Bei der Gasometerkreuzung sieht es etwas anders aus. Dieses Projekt hat der Regierungsrat zwar schon zweimal festgesetzt, doch wurde er vom Verwaltungsgericht auch zweimal zurückgepfiffen. Zurzeit muss der Kanton wegen des neusten Gerichtsurteils seine Verkehrsprognosen überprüfen. Falls die Verkehrsprognosen überarbeitet werden müssen, hat das weitere Verzögerungen zur Folge. Und es ist unklar, ob die denkmalschützerischen Vorbehalte jener, die das Projekt vor Gericht gezogen hatten, aus dem Weg geräumt werden können.

Bleiben Verzögerungen aus, könne das Projekt Gasometerkreuzung «im ersten Halbjahr 2023» neu festgesetzt werden, schreibt der Regierungsrat. Danach soll es ebenfalls «rund drei Jahre nach der rechtskräftigen Festsetzung» umgesetzt sein. Fazit: Die Gasometerkreuzung wird frühestens 2026 fertig gebaut sein.

Es herrscht ein gewisser Zeitdruck. Bundesbeiträge von bis zu 14,28 Millionen Franken aus dem Agglomerationsprogramm fliessen nur, wenn der Baubeginn vor Ende 2025 erfolgt. Gemäss den aktuellen Zeitangaben des Regierungsrats liegt das noch im Bereich des Möglichen.