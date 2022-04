Schlieren Die Grüne Mitte ist einen Schritt weiter: Stadtrat stellt Masterplan vor Seit Jahren wird den Schlieremern eine Aufwertung ihres Stadtzentrums versprochen. Nun präsentiert der Stadtrat ein wichtiges Planungsinstrument.

Etwa so könnte es hier bald aussehen. Ein Beispielbild aus dem Bericht zum Masterplan. Symbolbild: zvg

Schon lange warten die Schlieremer auf die Neugestaltung ihres Stadtzentrums. Seit Jahren spricht der Stadtrat davon, dass er den Stadtpark und den nördlich daran anschliessenden Teil mitsamt der stillgelegten Badenerstrasse zu einem einheitlichen Ganzen zusammenführen will. Doch die Planung des Megaprojekts verlief bis anhin zäh, wofür der Stadtrat in der Öffentlichkeit und im Parlament immer wieder kritisiert wurde.

Nun ist man aber einen Schritt weiter. Die beiden Haupteigentümerinnen des im Fokus stehenden Areals, die Stadt und die reformierte Kirche, haben einen Masterplan vorgelegt. Auf 45 Seiten stellen sie die umfassende Umgestaltung der Fläche vor. Als Grundlage diente die vor einigen Jahren ausgeführte Testplanung Grüne Mitte.

Spasszone mit historischem Ambiente

Ziel des Plans ist die Wiederauflebung des historischen Stadtkerns. Gleichzeitig soll ein grüner Erholungsraum im dicht bebauten Stadtzentrum entstehen. Zudem soll der neue Stadtpark übersichtlicher daherkommen. Zu diesem Zweck werden Bauten und Sträucher, die die Sicht behindern, entfernt.

Die neue Fläche soll aber auch ein Ort der Freizeit, Erholung und Begegnung sein. Dafür will man sie «so weit wie möglich frei von motorisiertem Verkehr» halten, wie es im Bericht heisst. So ist auch die Aufhebung von Parkplätzen vorgesehen. Die Mitarbeiterparkplätze des Stadthauses an der Brunngasse wurden bereits entfernt.

Englischer Garten mit Kräuterlabyrinth?

An Ideen fehlt es den Planern nicht. Sie sprechen «von einer Art Volkspark», der biodivers und gleichzeitig ein englischer Garten mit grosszügigen Rasenflächen, «Garden Follies» und überraschenden Skulpturen sein soll. Die Rede ist von einem Badebrunnen, einem Duftgarten, Kletteranlagen, einem Ort der Kontemplation und exotischen Bäumen. Auf den mit dem Bericht mitgelieferten Bildern sieht man ein Kräuterlabyrinth sowie einen aus Paletten geschaffenen Gemeinschaftsgarten. Kirche und Kirchplatz sind als «emotionales Herz» des Parks bestimmt.

Der Masterplan Grüne Mitte. zvg

Es gibt aber auch konkrete Vorschläge. So sollen der historische, schmale Verlauf der Kirchgasse wiederhergestellt und ihre Ränder begrünt werden. Weiter kann sich die reformierte Kirche südlich ihrer beiden Kirchen ein neues Kirchgemeindezentrum vorstellen. Das würde allerdings eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung sowie des Kernzonenplans erfordern.

Mehr Spielfläche für Kinder

Der Spielplatz im Westen des Areals fällt dem parallel zum Projekt Grüne Mitte geplanten Alterszentrum zum Opfer. Er soll aber durch mehrere, über das Areal verteilte, Spielangebote ersetzt werden. Insgesamt werden mehr Spielflächen zur Verfügung stehen als bis anhin, wie es im Bericht heisst. Vieles aber ist im Masterplan bewusst offengehalten. So zum Beispiel, was mit der stillgelegten Badenerstrasse und dem Kulturplatz westlich des Stadtplatzes geschehen soll.

Die alten Häuser bei der Tramwendeschlaufe Geissweid und der Stadtpark sollen mit der dazwischen liegenenden, stillgelegten Badenerstrasse zusammengeführt werden. Sandra Ardizzone

Der Zeitplan für das Projekt Grüne Mitte sieht wie folgt aus: 2024/25 soll ein Projektwettbewerb für die Gestaltung des stillgelegten Abschnitts der Badenerstrasse und den Kulturplatz durchgeführt werden. Das Siegerprojekt wird an der Regionale 2025 gezeigt. Im selben Jahr soll auch die Urnenabstimmung über den Baukredit für die Grüne Mitte erfolgen. Die Arbeiten dafür sollen spätestens 2027 abgeschlossen sein. Ein Ersatz für den Spielplatz soll bereits Mitte 2024 erstellt sein.

Fast zehn Millionen Franken

Da es sich beim Gesamtprojekt um ein sich über mehrere Jahre erstreckendes Vorhaben handelt, sind die Gesamtkosten noch nicht abschliessend geklärt. Gemäss derzeitigem Stand müssen insgesamt 9,65 Millionen Franken investiert werden. Davon entfallen 7,7 Millionen Franken auf den Baukredit für die Neugestaltung der rund 16’000 Quadratmeter umfassenden Fläche der Grünen Mitte. Weitere 320’000 Franken fliessen in den Spielplatzersatz.

Der Rest des Gesamtbetrags geht unter anderem zu Lasten von Sofortmassnahmen und dem Projektwettbewerb. Nicht eingerechnet sind in dieser Aufstellung die 270'000 Franken, die der Stadtrat 2020 für das Mitwirkungsprojekt Pischte 52 gesprochen hat.

Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). zvg

Im Bericht steht, dass die Grüne Mitte künftig «über die Stadtgrenzen hinaus Ausstrahlungskraft entfalten kann». Was heisst das konkret? «Die Grüne Mitte soll zu einem Ort von grosser Ausstrahlung werden» sagt Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) auf Anfrage. «Trotzdem haben wir nicht die Erwartung, dass das ganze Limmattal nach Schlieren pilgern soll, um sich hier zu erholen.» Angst vor Massentourismus müssen die Schlieremer demnach nicht haben.