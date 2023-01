Schlieren Entfesslungstrick und verbogene Gabeln: Das Publikum kam bei «La Via Magica» aus dem Staunen nicht mehr heraus Die Gäste im Schlieremer Wagi-Museum waren begeistert von der Zaubershow mit Tino Plaz und Ayoze Leon. Noch sicher bis Ende Jahr finden jeweils zweimal monatlich weitere Vorstellungen statt.

15 Bilder 15 Bilder Das Highlight der Vorstellung war ein Entfesslungstrick. Valentin Hehli

Mit einer turbulenten Verbrecherjagd begann am Donnerstagabend die Show «La Via Magica» im Wagi-Museum. Die Vorführung, die seit April 2022 zweimal pro Monat im Museum in Schlieren stattfindet, ist eine Mischung aus interaktiver Zaubershow, Theater und Comedy. Dabei geben die Magier Jakob De Plaz, gespielt vom Bündner Tino Plaz, und El Gran Leoncini, gespielt vom Spanier Ayoze Leon, ihre Tricks zum Besten.

Die Geschichte, die im Jahr 1911 in Schlieren spielt, handelt von Jakob De Plaz, der den Leuten auf der Strasse die Tricks von heimtückischen Zauberern verraten und sie so vor Betrug schützen will. Dabei trifft er auf El Gran Leoncini, worauf ein gehässiger Konkurrenzkampf entsteht. Mit immer neuen Tricks versuchen sich die beiden Zauberer zu übertrumpfen – bis sie entdecken, dass sie ein gutes Team abgeben.

Aus dem Nichts waren Zitronen oder Eier da

Das Publikum kam während des gut zweistündigen Programms aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die beiden Künstler liessen Bälle unter Bechern verschwinden, zauberten scheinbar aus dem Nichts Zitronen und Eier hervor, zerschnitten Seile, die dann plötzlich wieder zu einem wurden, und verbogen Gabeln mit reiner Gedankenkraft. Gleichzeitig lieferten sie sich immer wieder Schlagabtausche oder veräppelten sich gegenseitig und entlockten den Gästen damit den einen oder anderen Lacher.

Das Highlight des Abends war der letzte Trick des mittlerweile versöhnten Zaubererduos. In einem unglaublichen Entfesslungsmanöver tauschten die beiden trotz Handschellen und mehrfach verschlossener Truhe innert wenigen Minuten miteinander den Platz.

Wagi-Museum lässt für Schlierefäscht zwei Wagen holen

«La Via Magica» sei ursprünglich nur bis Ende 2022 geplant gewesen, werde nun aber sicher noch bis Ende 2023 im Wagi-Museum zu sehen sein, sagte Betriebsleiter Patrick Bigler in der Pause. «Wir haben auch schon über einen zweiten Teil diskutiert.» Die Geschichte passe gut zum Museum. Bigler zieht eine sehr positive Bilanz:

«Die Leute nehmen die Vorstellung extrem gut auf. Auch nach den Shows wird viel geredet und die Gäste fragen die Zauberer nach ihren Tricks.»

Die Zusammenarbeit zwischen dem Museum und den beiden Magiern sei zufällig entstanden, erzählt Bigler. «Weil wir für das Schlierefäscht im September 2023 zwei historische Zugwaggons nach Schlieren holen, hatten wir eine Begehung mit einem Verantwortlichen der Rhätischen Bahn.» Dieser habe von einem befreundeten Zauberer erzählt, der noch eine Location für ein neues Programm suche. Tino Plaz tritt auch regelmässig beim sogenannten Magie-Genuss-Express der Rhätischen Bahn auf.

Auch eine «Limmattaler Zeitung» blieb von Tino Plaz' und Ayoze Leons Magie nicht verschont. Bild: Valentin Hehli

«La Via Magica» ist das erste gemeinsame Programm von Tino Plaz und Ayoze Leon, die sich durch gemeinsame Shows kennen gelernt haben. Das Kreieren und Einstudieren habe mehrere Monate in Anspruch genommen, sagte Leon nach der Vorstellung.

Die Show am Donnerstagabend war mit rund 35 Zuschauerinnen und Zuschauern ausgebucht. Die Gäste zeigten sich begeistert: «Es war mega cool», waren sich Rebecca Zettler aus Baden und Zohaib Burney aus Zug einig. Sie hatte ihm einen Gutschein für die Vorstellung geschenkt. Vor allem die Geschichte, die mit einer Feindschaft beginnt und mit einer Freundschaft endet, hat es den beiden angetan.