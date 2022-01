Schlieren Die Frage nach der Glückssträhne bei Glatzköpfen bleibt «Claire alleene – aus lauter Lebenslust» heisst das aktuelle Programm von Judith Bach, das sie nun im Stürmeierhuus zeigte. Mit Witz und Weisheiten eroberte die aufgeweckte Chanson-Kabarettistin schnell die Herzen des Schlieremer Publikums.

«Wo bleibt die Musik, nachdem man sie gehört hat?», fragt Judith Bachs Figur Claire. Céline Geneviève Sallustio

Ein grauer Knopfrock, eine weisse Bluse, eine rote Krawatte und braunes zerzaustes Haar: Nicht nur die Kleidung ist typisch für «Claire» sondern auch ihre freche und freie Berliner Schnauze. Die Figur «Claire» – sie wird auch die «Kleene mit de kurze Beene» genannt – wurde am Dienstagabend im Stürmeierhuus in Schlieren von Judith Bach aufgeführt. Die Chanson-Kabarettistin ist zurzeit mit ihrem Programm «Claire alleene – aus lauter Lebensfreude» in der Schweiz unterwegs.

Nervös zupft Claire an ihrem Rock, denn sie ist das erste Mal allein auf der Bühne. Von der ersten Sekunde an singt, redet, tanzt und spielt sich Claire in die Herzen des Publikums. Mal verkörpert Judith Bach die witzige, charmante und freche Claire, mal ihre kleine weise Grossmutter «Oma Fritz». Dabei geht sie sowohl den grossen Fragen des Lebens nach, beispielsweise «Weshalb wird man, wie man wird?» oder «Wo bleibt die Musik, nachdem man sie gehört hat?», als auch den kleineren wie zum Beispiel «Können Glatzköpfe eine Glückssträhne oder Vegetarier Schmetterlinge im Bauch haben?». Sie geht solchen Fragen nach, ohne dabei eine Antwort zu finden, um am Ende festzustellen: «Die Kunst des Lebens besteht darin, eigene Fragen zu finden.» Claire überrascht nicht nur mit Wort und Witz, sondern auch mit ihrer selbst geschriebenen Musik: Claire haut in die Klaviertasten und schmettert Lieder mit Texten von der Bühne, die im Saal für Lacher sorgen.

Seit 2006 in der Deutschschweiz zuhause

Obwohl sich Judith Bach oft vor Auftritten fragt, wie bekloppt sie eigentlich sei, sich in die Situation eines Solo-Auftrittes zu begeben und nach den Auftritten grübelt, ob sie denn genug authentisch war, geniesst sie es, allein auf der Bühne zu stehen: «Bei einem Solo kann ich frei bestimmen und machen, auf was ich Lust habe», sagte sie am Dienstag nach der Vorstellung. Seit 2006 lebt Judith Bach in der Deutschschweiz, nachdem sie die Theaterschule Dimitri im Tessin besucht hat. Nebst ihrem Solo spielt sie unter anderem in der Operette Sirnach und ist Teil des Duos Luna Tic.

Zuschauerin Alice Ehrenmann aus Urdorf sagte nach der Vorstellung: «Der Auftritt war verträumt und sehr gekonnt.» Die Kabarettistin habe mit ihren Lebensweisheiten eine interessante Stille erzeugt und mit ihrer Virtuosität beeindruckt.

«Die beiden Charaktere Claire und Oma Fritz gingen richtig ins Herz»,

so die 79-Jährige. Unter den Zuschauern war auch der Präsident der Kulturkommission, Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Auch ihm hat die Vorstellung gefallen:

«Es ist immer nett, wenn die Wahrheit zwischen Poesie und Komik vermittelt wird.»

Als Claire die Bühne mit ihrem grauen Knopfrock, der weissen Bluse und der roten Krawatte verliess, blieb beim Publikum ein Lächeln auf den Lippen zurück – und die Frage nach der Glückssträhne.