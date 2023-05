Schlieren Der Gründer tritt ab: Alt Stadtrat Andreas Kriesi verlässt die GLP Der Grünliberale Andreas Kriesi beendet nach seinem Engagement im Schlieremer Stadtrat auch sein Engagement in der grünliberalen Partei Schlieren.

Als Schlieremer Stadtrat setzte sich Andreas Kriesi (GLP, links) unter anderem für mehr Sauberkeit am gemeinsamen Limmatufer von Schlieren und Unterengstringen ein. Hier stellte er am 20. Mai 2020 zusammen mit dem Unterengstringer Gemeinderat Markus Nydegger (SVP, rechts) eine neue Plakatkampagne gegen Littering vor. Bild: Severin Bigler

(20. 5. 2020)

In den letzten Wochen war es noch ein unbestätigtes Gerücht, nun ist es definitiv: Andreas Kriesi zieht einen weiteren Schlussstrich unter seine bisherige politische Karriere. «Er beendet seine Mitgliedschaft und legt damit auch sein Amt als Vorstandsmitglied der GLP Schlieren nieder», teilte die Schlieremer GLP am Montagmittag mit. Dieser Schritt folgt, nachdem Andreas Kriesi per Ende Juni 2022 aus dem Stadtrat ausgetreten ist. Er hatte bei den Gemeindewahlen auf eine neuerliche Kandidatur für die Stadtregierung verzichtet und liess seiner Parteikollegin Songül Viridén (GLP) den Vortritt, die dann auch gewählt wurde.

Nach Andreas Kriesi ist sie erst das zweite GLP-Mitglied im Schlieremer Stadtrat überhaupt: Songül Viridén. Bild: zvg

Die GLP dankt ihrem nunmehr ehemaligen Mitglied für sein Engagement. Dieses reicht weit zurück. So schreibt die GLP: «Kriesi hatte Anfang 2012, nach 17 Jahren beruflichem Aufenthalt in China, seinen Wohnsitz nach Schlieren verlegt und im Mai 2013 die GLP Schlieren gegründet.» Danach sei Kriesi der GLP Schlieren während fünf Jahren «mit ausserordentlich engagiertem Einsatz» als Präsident vorgestanden. Ebenso sei er im Vorstand der GLP Bezirk Dietikon engagiert gewesen, dies in der Funktion des Kassiers.

Darüber hinaus war Kriesi von 2014 bis 2018 Mitglied des Schlieremer Parlaments. 2018 wurde Kriesi dann in den Stadtrat gewählt. Dort übernahm er das Ressort Werke, Versorgung und Anlagen. Im Vorfeld der Wahlen entschied sich Kriesi dann, nicht für eine zweite Legislatur zu kandidieren. Die von ihm gegründete GLP Schlieren hat sich etabliert. So sitzt Parteimitglied Songül Viridén im Stadtrat, sie hat das Ressort Alter und Soziales inne. Im Gemeinderat hat die GLP fünf Sitze. Antonella Lombardi, Hanna Locherer, Marc Folini, Henry Jager und David Baumann vertreten dort das grünliberale Gedankengut.

Zeit für einen neuen Lebensabschnitt: Andreas Kriesi. Bild: Severin Bigler (23. 10. 2019)

Kriesi habe sich nun entschieden, «einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten und sich mit Projekten zu befassen, welche sich ohne Parteibindung politisch unbelastet realisieren lassen», heisst es in der Mitteilung der GLP weiter. Man verstehe seine Motivation und unterstütze seinen Wunsch, «sich parteiunabhängig weiterhin für die Allgemeinheit zu engagieren». Zudem danke man ihm für die «wertvolle geleistete Arbeit in der Partei und für die Bevölkerung Schlierens» und wünsche ihm «nur das Beste und gute Gesundheit».

Gesundheitliche Gründe wurden denn auch im Vorfeld der Wahlen 2022 als Grund dafür angegeben, warum Kriesi nicht mehr antritt.