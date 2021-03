Schlieren Das Wagi-Museum ist um einen historischen Speisewagon der Rhätischen Bahn reicher Weil das Schmuckstück von 2,9 Tonnen zu schwer für die Traggestelle ist, muss ein Umzugsteam kommen, um den Wagen zu platzieren. Bereits im September soll das neue Wagi-Museum für Gruppen offen sein.

Nachdem der Schlieremer Stadtrat und das Parlament dem Wagi-Museum Mitte März eine Unterstützung von 70'000 Franken pro Jahr versprachen, ist nun ein weiterer Schritt in Richtung des zukünftigen Museums passiert: Am Montag wurde ein historischer Speisewagen der Rhätischen Bahn (RhB) aus Bergün angeliefert. Dieser wird Teil des neuen Wagi-Museums sein, das sich momentan noch im Aufbau befindet. Während das Museum zuvor im dritten Stock auf rund 120 Quadratmetern zu Hause war, wird es sich in Zukunft auf knapp 800 Quadratmeter erstrecken.

Um halb neun Uhr morgens begann die Überführung des Wagens von Bergün nach Schlieren durch die Emil Egger AG. «Die Fahrt verlief reibungslos», sagte Betriebsleiter des Wagi-Museums Patrick Bigler. Schwieriger gestaltete sich der anschliessende Transport des 2,9 Tonnen schweren Speisewagens vom Lastwagen ins Museum. Ein Gabelstapler hob den Wagon vom Lastwagen und sollte ihn auf fahrbare Traggestelle hieven. Diese seien allerdings nur auf ein Gewicht von zwei Tonnen ausgerichtet, wie Patrick Bigler erklärte. Nach 40-minütiger Millimeterarbeit und zahlreichen Abladungsversuchen stellte der Stapler den Speisewagen schliesslich auf den Traggestellen ab. Der Wagen blieb direkt im Eingang des Museums stehen und wurde nicht an seinen vorgesehenen Platz geschoben.

«Wir müssen nun ein Umzugsteam kommen lassen, das den Wagen sicher verschieben kann», sagte Bigler. Das Gewicht sei zu hoch und es seien mehr Traggestelle nötig. Der endgültige Transport soll voraussichtlich am Donnerstag erfolgen. «Das war eine schwierige Anlieferung», sagte auch ein Mitarbeiter der Emil Egger AG. Dass extra ein Stapler mitfahren musste, sei nicht alltäglich.

Der Speisewagen der RhB stammt aus der Wagi selber

Der Speisewagen stammt aus dem Jahr 1928 und wurde in der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik, Wagi genannt, hergestellt. Speziell daran sei, dass der Wagen im einfachen Bauhausstil gestaltet sei, erklärte Fredy Pfister, Präsident des «Clubs 1889» zur Erhaltung historischer RhB-Fahrzeuge. Nur sehr wohlhabende Leute seien mit diesem Wagen der Berninabahn gefahren. Der Speisewagen habe sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin befunden, wo auch die jetzige Küche eingebaut wurde. Später war der Wagon Teil des noch heute bestehenden Glacier Express.

«Die Schweizer Bahnszene ist sehr gut vernetzt», sagte Patrick Bigler. So sei es auch dazu gekommen, dass der Bündner Speisewagen nun in Schlieren stehe: Der Wagen sei im Bahnmuseum Albula in Bergün nicht mehr gebraucht worden und sei daher im Schaulager gestanden. «Wir vom Wagi-Museum hatten Interesse am Wagen und Platz dafür», sagte Bigler. Er freut sich über das neue Schmuckstück des Museums:

«Einerseits ist es schön, weil der Wagon hier hergestellt wurde, andererseits passt er ins Museum, weil er nicht zu gross ist.»

Nun soll der Wagen gemeinsam mit dem Verein «historic RhB» sanft restauriert werden, sodass er für Museumsgäste wieder begehbar ist. Ein Ziel des neuen Wagi-Museums sei es nämlich, interaktiv zu sein, wie Bigler sagte. So werden Besucherinnen und Besucher auf die Kutschen steigen, Knöpfe drücken, Filme schauen und in einen Loksimulator sitzen können.

«Das Museum soll den Fabrikalltag der Wagi darstellen und auf deren Geschichte eingehen», sagte Bigler. So werden auch Aufzüge zu Showzwecken laufen und ein Modell der ehemaligen Fabrik befindet sich im zweiten Stock des Museums, der noch vergrössert werden soll. Das Herzstück des Museums sei die Piazza, wie Bigler sagte. Dort sollen in Zukunft auch Anlässe stattfinden können. Unter anderem die Beschilderungen und Tapeten der Piazza sind von der Weininger Pape Werbe AG hergestellt worden.

Bigler sagte:

«Wir freuen uns mit jedem Schritt mehr auf die Eröffnung des Museums.»

Im September soll es bereits für Gruppen offen sein, im Januar 2022 ist dann die offizielle Eröffnung geplant. «Unser Zeitplan ist eng, doch momentan halten wir uns daran.» Die Mitglieder des Vereins Wagi Schlieren haben schätzungsweise bereits 5000 Arbeitsstunden in die Einrichtung des neuen Museums investiert.