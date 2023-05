Schlieren Darlehen fürs ­Wagi-Museum gibt zu reden: Parlamentarier Dominic Schläpfer stellt dem Stadtrat Fragen Der Schlieremer Stadtrat leiht dem Wagi-Museum 150'000 Franken. Die FDP will nun genauer wissen, was sich der Stadtrat dabei überlegt hat.

Schlieren spielte lange eine wichtige Rolle für die Schweizer Eisenbahngeschichte. Dieses Erbe zu erhalten, ist aber mit Kosten verbunden. Bild: Valentin Hehli

Die Stadt Schlieren lässt sich ihre grosse Industriegeschichte etwas kosten. So hat der Stadtrat kürzlich ein zinsloses Darlehen von 150'000 Franken für das Wagi-Museum gesprochen. Dieses kümmert sich um das grosse Erbe der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik (Wagi), die 1985 geschlossen wurde. Das Geld aus der Stadtkasse muss das Museum – genauer gesagt: der Verein Wagi Schlieren – von 2024 bis 2039 zurückzahlen.

Das zinslose Darlehen ruft nun Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP) auf den Plan. Er hat dazu eine Kleine Anfrage eingereicht – ist sich aber bewusst, dass er sich mit einem Verein anlegt, der auf viel Rückhalt in der Bevölkerung und der Politik zählen kann. So schreibt er gleich zu Beginn seines Vorstosses: «Die vom Verein beziehungsweise dessen Mitgliedern erbrachten ehrenamtlichen Leistungen zum Erhalt des Schlieremer Kulturerbes sind unbestritten. In Frage zu stellen ist allerdings die aktuelle und langfristige Finanzierung des privaten Vereins.» Zu dieser Finanzierung gehört nicht zuletzt ein auf fünf Jahre beschränkter jährlicher Betriebsbeitrag von 70'000 Franken von der Stadt – diesen hat das Parlament bewilligt, derweil das Darlehen von 150'000 Franken der Stadtrat bewilligt hatte.

Geht das jetzt immer so weiter?

Schläpfer will nun wissen, welche finanziellen Voraussetzungen aus Sicht des Stadtrats erfüllt sein müssen, damit dieser bereit wäre, nach den ersten fünf Jahren erneut mit einer Finanzierungsvorlage für das Wagi-Museum an das Parlament zu gelangen.

Schläpfer macht auch klar, dass er der Meinung ist, dass mit den behindertengerechten Umbauten des Wagi-Museums «Fakten geschaffen werden, die einen späteren Umzug beziehungsweise eine Auflösung des Vereins bei Insolvenz aufgrund des bis dahin eingeschossenen Geldes unwahrscheinlich machen». Vom Stadtrat will Schläpfer wissen, ob er das gleich sieht.

Weiter fragt Schläpfer, ob der Stadtrat bereit sei, dem Parlament, der Geschäftsprüfungskommission oder der Rechnungsprüfungskommission «den mehrjährigen Businessplan des Vereins» zugänglich zu machen.

Unterstützungsbereitschaft auch für andere?

Und schliesslich will Schläpfer mit seiner Kleinen Anfrage in Erfahrung bringen, «auf welche Grundlagen beziehungsweise Werte» sich der Stadtrat bei der Vergabe des Darlehens gestützt habe. «Welche anderen vergleichbaren Institutionen wäre er im Bedarfsfalle gleichfalls willens, zu unterstützen?», fragt Schläpfer. Er bittet darum, dass der Stadtrat mindestens zwei Beispiele auflistet. Zudem fragt er, ob eine solche Untzerstützungsbereitschaft auch «für das lokale Kleingewerbe» gelte. Zum Schluss stellt Schläpfer die Frage, ob der Stadtrat Pläne hat, das Wagi-Museum zu übernehmen, falls dieses insolvent wird.