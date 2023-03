Schlieren Damit wegen all der Bakterien die Badi nicht geschlossen werden muss, erhält sie eine neue Reinigungsanlage Im letzten Sommer war die Wasserqualität so schlecht, dass das Planschbecken der Schlieremer Badi geschlossen werden musste. Jetzt soll eine neue UV-Anlage Abhilfe schaffen.

Die Schlieremer Badi im Moos ist schön, aber manchmal auch schmutzig. Das soll sich jetzt ändern. Bild: Bettina Hamilton-Irvine/Archiv

Seit die Schlieremer Badi im Moos vor zwölf Jahren saniert und in ein Biobad verwandelt wurde, geriet es wiederholt in die Negativschlagzeilen. Grund dafür waren erhöhte Werte bei den Fäkalbakterien im Wasser. Auch im Hitzesommer 2022 befanden sich die Werte der Wasserqualität in einem kritischen Bereich, wie der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss schreibt. Das Kinderplanschbecken musste in der letzten Saison sogar ausser Betrieb genommen werden.

Um der Vermehrung von mikrobiologischen Keimen in Zukunft noch mehr entgegenzutreten, möchte der Schlieremer Stadtrat in der Anlage eine neue UV–Desinfektionsanlage verbauen. Für die Arbeiten hat er einen Kredit von 107’000 Franken gesprochen. Ein entsprechender Posten ist im Budget 2023 berücksichtigt. Der Stadtrat rechnet im ersten Jahr nach Inbetriebnahme mit Kapitalfolgekosten von weiteren 6100 Franken.

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass eine Schliessung des Bads mit dieser effektiven Art, die Wasserqualität ohne Chemie zu verbessern, verhindert werden kann», heisst es im Beschluss. Der Einbau soll noch vor Beginn der Badesaison 2023 erfolgen. Die Saison beginnt für gewöhnlich im Mai.

In der Vergangenheit seien 22 kleinere Massnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität getroffen worden, diese seien nun aber ausgeschöpft. «Eine Verbesserung der Wasserqualität kann nur noch mit technischen oder baulichen Eingriffen erreicht werden», erklärt der Stadtrat.

Von schmutzigen Gästen und ihren Ausscheidungen

Gleichzeitig betont der Stadtrat, dass man auch weiterhin nicht um eine gewisse Verschmutzung herumkommt: «Da es für die Betreiber von Badeanlagen unmöglich ist, in jedem Fall sicherzustellen, dass Gäste nicht mit schmutziger Kleidung ins Wasser gehen oder ihre Ausscheidungen im Wasser hinterlassen, kann es trotz allen Massnahmen zu kurzfristig erhöhten Werten der Wasserqualität kommen.»

Das nun beschlossene Projekt ist nicht das letzte zur Verbesserung der Wasserqualität. Es kommen noch weitere Kosten auf die Stadt zu. So prognostiziert der Stadtrat: «Beim Kinderplanschbecken wird wohl auch die UV-Anlage alleine nicht ausreichen. Hier sind umfassende Sanierungsmassnahmen ab 2024 vorzusehen.»