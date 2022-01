Schlieren Damit die Wahlbeteiligung wieder aus dem Loch kommt: Mitte trommelt alle Parteien zum gemeinsamen Auftritt zusammen Parlamentarier Andres Uhl will die Wahlbeteiligung in Schlieren erhöhen. Deshalb hat er jetzt einen Anlass organisiert. Er möchte damit auch ein Zeichen gegen den politischen Grabenkampf setzen.

Hier werden sich die Kandidaten fürs Parlament präsentieren: die Pischte 52 in Schlieren. Severin Bigler

Andres Uhl (Mitte) sorgt sich immer noch um die tiefe Stimmbeteiligung in Schlieren. An Abstimmungs- und Wahlsonntagen findet sich die Stadt Schlieren im Vergleich zu anderen Zürcher Gemeinden oft auf den hinteren Plätzen.

Um dem entgegenzuwirken, hat der Parlamentarier im Jahr 2020 ein Postulat eingereicht. Der breit abgestützte Vorstoss forderte, dass der Stadtrat den Gründen für die schlechte Wahlbeteiligung nachgeht und er schlug gleich auch Massnahmen zur Verbesserung der Situation vor.

Der Stadtrat aber beantragte daraufhin, das Postulat abzuschreiben. Er argumentierte, dass der Spielraum für weitere Massnahmen begrenzt sei. Und obwohl das Postulat bei seiner Einreichung parteiübergreifend unterstützt wurde, schloss sich das Parlament dem stadträtlichen Antrag an und schrieb das Postulat im Sommer ab.

Andres Uhl will, dass zumindest die Parteien ihre Pflicht erfüllen

Uhl aber wollte sein Anliegen trotz des fehlenden Rückhalts nicht ganz verwerfen. Damit «zumindest die Pflicht der Parteien erfüllt» sei, hat er zusammen mit den anderen Schlieremer Parteien eine gemeinsame Präsentationsveranstaltung der Parteien organisiert.

Andres Uhl (Mitte). Zvg

Die Idee: Am 15. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr, stellen sich alle Parlaments- und Stadtratskandidierenden auf der Pischte 52 der Bevölkerung für Fragen zur Verfügung. Man erhofft sich, dadurch den einen oder anderen Wähler zu gewinnen und vielleicht auch einmal einen Nicht-Wähler zu überzeugen, seinen demokratischen Pflichten nachzugehen. Die Kandidierenden werden an vier Marktständen anzutreffen sein. Und als Zückerchen gibt es etwas zu Trinken und etwas vom Grill.

Wunsch nach einem Schlussstrich in Sachen Parteiengezänk

In der Nachbarstadt Dietikon mag es vielleicht nichts Besonderes sein, wenn alle Parteien an einem gemeinsamen Anlass teilnehmen. In Schlieren ist es aber nicht so selbstverständlich. Bei Parlamentssitzungen geht es oft sehr bissig zu und her. Vor allem, wenn es ums Budget geht, sparen die Beteiligten nicht mit Seitenhieben.

Vor vier Jahren sorgte das politische Klima für Zündstoff. Im Vorfeld der Wahlen wollte der Verein Freizeit Schlieren mindestens ein Podium mit den Stadtratskandidaten und Parteipräsidenten durchführen. Doch weil das Wahlbündnis der bürgerlichen Parteien Schlierens (BPS) die Teilnahme seiner Vertreter an bestimmte Bedingungen knüpfte, wurde die Sache abgeblasen.

Uhl bezeichnet diese Episode als Schnee von Gestern. Entscheidend ist für ihn, dass jetzt ein Anlass zu Stande gekommen ist. Er sagt:

«Es ist toll, dass so viele Kandidierende mitmachen.»

Uhl betont, dass die Stimmung im Parlament nicht so schlecht sei. «Etwas Gezänk gehört zum politischen Alltag», findet er. Zudem handle es sich auch nicht um die erste gemeinsame Aktion im Rahmen dieser Wahlen.

Um den Wählern zu zeigen, dass man zusammen etwas für die Stadt machen will, hätten sich alle Parteien an der Zusammenstellung eines Wahlcouverts beteiligt. Und damit die Botschaft der Einheit jedem Schlieremer klar wird, wenn er das Couvert im Briefkasten findet, seien darauf die Logos aller Parteien abgedruckt.