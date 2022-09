Unterengstringen Die Primarschüler in Unterengstringen waren am nationalen Clean-up-Day auf Abfalljagd

Zahlreiche Institutionen im Limmattal beteiligen sich am nationalen Clean-up-Day. So auch die Primarschule Büel in Unterengstringen, die ihre Schüler losschickte, um die Gemeinde vom Abfall zu befreien.