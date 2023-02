Schlieren Behindertengerechter Lift und neue Heizung: Stadtrat spricht fast 3,5 Millionen Franken für Sanierung der Schule Hofacker Die Renovationsarbeiten sollen in den Sommerferien beginnen und sich bis ins Jahr 2025 erstrecken.

Das Schlieremer Schulhaus Hofacker ist inzwischen schon 67 Jahre alt. Mathias Förster (13. September 2022)

Die Schule Schlieren erneuert derzeit ihre Infrastruktur. Unter anderem ist die Schule Hofacker aus dem Jahr 1956 aus Altersgründen zu sanieren. Gemäss einem neuen Stadtratsbeschluss müssen unter anderem Fenster und Schliessanlagen ersetzt, Leitungen saniert, Beschattungsanlagen in Stand gestellt sowie drei Dächer renoviert und für eine allfällige Fotovoltaikanlage hergerichtet werden.

Wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes sei der Einbau eines IV-konformen Lifts im Eingangsbereich des Haupttrakts nötig. Er soll Unter-, Erd- und Obergeschoss inklusive Singsaal miteinander verbinden. Auch dem Reinigungspersonal und allgemein für Transporte wird er von Nutzen sein. Weiter sind unter anderem IV-konforme Toiletten geplant.

Viele neue Standards

Die neuen feuerpolizeilichen Auflagen erfordern gemäss Stadtrat neue Fluchttüren und die Anpassung der Fluchtwegbeschilderung, Notbeleuchtung sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Und um dem neuen Energiegesetz gerecht zu werden, sieht man neben der Reparatur und dem Ersatz von Fenstern auch den Austausch der Gasheizung aus dem Jahr 2010 vor. Diese soll in Zukunft ersetzt werden, aber erst wenn die Stadt ihren Energieplan revidiert hat. Wie zukünftig geheizt wird, ist noch offen. Erdwärme, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder der Anschluss an ein thermisches Netz sind hier denkbar.

In puncto Erdbebensicherheit und Schadstoffsanierung besteht dem Stadtrat zufolge kein Handlungsbedarf. Dies zeigten entsprechende Untersuchungen.

Nicht in der aktuellen Kreditvorlage enthalten sind Kosten von 50'000 Franken für einen zusätzlichen Geräteraum im Aussenbereich. Dieser Betrag ist aber im Unterhaltsbudget 2024 eingestellt; der Geräteraum wird dem Facility Management und der Hauswartung dienen.

Stadtrat zeigt sich kämpferisch

Ebenfalls nicht im aktuellen Kredit enthalten sind Kosten von 700’000 Franken für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Über diesen Betrag müsste das Gemeindeparlament zu einem späteren Zeitpunkt bestimmen. Allerdings ist derzeit noch nicht klar, ob eine solche Anlage künftig überhaupt realisiert werden kann. Denn die gesamte Schulanlage ist im Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung erfasst. «Zurzeit laufen diesbezüglich herausfordernde Gespräche mit der Denkmalpflege», schreibt der Stadtrat. Er ist willens, sich die Erlaubnis für eine Fotovoltaikanlage «notfalls» rechtlich zu erstreiten. Er rechnet sich offenbar Chancen aus, weil ein Nein der Denkmalpflege zur Fotovoltaik-Anlage im Widerspruch zur von Bund und Kanton beschlossenen Netto-Null-Strategie stehen könnte.

Für das aktuelle Sanierungsprojekt hat der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von 3,47 Millionen Franken bewilligt. In diesem Betrag sind auch die Kosten für bereits erfolgte Vorbereitungsarbeiten wie etwa die Machbarkeitsstudie enthalten. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme fallen Kapitalfolgekosten von rund 130’000 Franken an. Im Budget 2023 und im Finanzplan 2024 sind für das Projekt je 1,6 Millionen Franken eingestellt. Die Arbeiten sollen etappiert und grossmehrheitlich in den Ferienzeiten von 2023 bis 2025 ausgeführt werden. Der Baustart ist in den Sommerferien 2023 geplant.