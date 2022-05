Schlieren 214 Prozent des ursprünglichen Betrags? Wieso die Begegnungszone mehr kostet als im Abstimmungsbulletin stand Am 7. März 2021 sagte das Schlieremer Stimmvolk Ja zu einer Begegnungszone am Bahnhof Schlieren. In der damaligen Abstimmungsbroschüre war von 1,1 Millionen Franken Projektkosten die Rede – nun spricht der Stadtrat von 2,3 Millionen Franken.

So soll die Bahnhofstrasse bald aussehen. Visualisierung: Zvg

2,349 Millionen Franken wird die Begegnungszone am Bahnhof Schlieren voraussichtlich kosten. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Schlieremer Stadtrats hervor. Ein Jahr nach dem Volks-Ja vom 7. März 2021 für eine Begegnungszone am Bahnhof Schlieren legt der Stadtrat ein Projekt für deren Umsetzung vor und unterbreitet dem Parlament einen Kreditantrag von 709’000 Franken. Eine gebundene Ausgabe von weiteren 1,64 Millionen Franken hat er bereits in eigener Kompetenz bewilligt.

Ursprünglich war allerdings noch von einem anderen Betrag die Rede. Im beleuchtenden Bericht zur Abstimmung vom 7. März hiess es über die Projektkosten, sie würden nur 1,096 Millionen Franken betragen.

Stadtrat verweist auf Kostenschätzung mit Genauigkeit von +/- 25 Prozent

Weshalb ist die Zahl nun mehr als doppelt so hoch? Die Antwort ist simpel: Die beiden Zahlen gehen von ganz anderen Grundlagen aus und lassen sich deshalb gar nicht vergleichen. In den 1,096 Millionen, die im Abstimmungsbulletin aufgeführt waren, seien die Mehrwertsteuer, die Planungs- und die Werkleitungskosten sowie die Reserven ausgeklammert gewesen, schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. In der jetzigen Kostenübersicht von 2,349 Millionen Franken hingegen schon. Zudem sei man bei der damaligen Kostenschätzung von einer Genauigkeit von +/- 25 Prozent ausgegangen.

Ein Blick in die Kostenaufstellung des Stadtrats bestätigt, was er sagt: Addiert man all die bei der ersten stadträtlichen Übersicht nicht aufgeführten Kosten zu den 1,096 Millionen Franken, kommt man ungefähr auf den gleichen Betrag wie im Abstimmungsbulletin. Er liegt sogar mit 86'000 Franken tiefer als damals.

Viele neue Bäume und weniger Parkplätze

Und so soll die Begegnungszone aussehen: Das Hauptgestaltungsmerkmal sind 44 neue Bäume, die sich zu den bestehenden fünf gesellen sollen. Die Bäume sollen ein natürliches Hindernis für die Verkehrsteilnehmer sein und für eine Reduktion der Geschwindigkeit sorgen. Sie sollen den Platz schöner machen und ihn im Sommer abkühlen. Weiter sind Laternen, bunte Stauden und Kiesplätze mit Sitzbänkchen geplant. Der Raum vor den Restaurants soll grösser werden, damit die Wirte auch den Aussenbereich bewirtschaften können. Ein markanter Baum soll den Bahnhofplatz prägen. Dafür wird der bestehende Steinbrunnen auf den Platz vor der Bibliothek versetzt.

Die Tempo-20-Zone erstreckt sich auf der Güterstrasse zwischen der SBB-Personenunterführung West und der Einmündung Grabenstrasse. Auch die Bahnhofstrasse ist Teil davon. Stadt Schlieren

Was Autofahrer betrifft, so müssen diese künftig mit fünf Parkplätzen weniger rechnen, dafür aber mit Parkuhren und einer Parkzeitbegrenzung. Umgekehrt werden für Velofahrer neue Abstellplätze an der Bahnhofstrasse und unter der Engstringerbrücke geschaffen.

Nicht in den 2,349 Millionen Franken inbegriffen sind die jährlich anfallenden Grünpflegekosten von 35'000 Franken. Weiter spricht der Stadtrat vom Reinigungsaufwand für die neuen Kiesflächen. Diese Kosten seien nicht exakt berechenbar. Sie könnten aber, je nach Verschmutzungsgrad, rund 20'000 Franken betragen. Zudem würden im ersten Jahr nach Inbetriebnahme rund 55'000 Franken an Kapitalfolgekosten für Wasser und Strasse anfallen.

Schliesslich muss in der Bahnhofstrasse auch noch eine 70-jährige Wasserleitung aus Asbestzement sowie der Strassenbelag ersetzt werden. Im Budget 2022 sind dafür aber zwei gebundenen Ausgaben von total 1,8 Millionen Franken eingestellt.

Bäume sollen das Strassenbild prägen. Zvg

Und so geht’s jetzt weiter

Das weitere Vorgehen: Zuerst muss das Parlament über die 709'000 Franken befinden. Segnet es den stadträtlichen Kreditantrag ab, muss das Vorhaben anschliessend von der Kantonspolizei bewilligt werden. Zusammen mit der Polizei will man auch die Möglichkeit eines Übergangsbereichs mit Tempo 30 abklären. Dieser soll einen harmonischen Übergang von der Tempo-20-Zone zum Tempo-50-Bereich ermöglichen. Wenn die Stadt die Bewilligung erhalten hat, werden die Pläne öffentlich aufgelegt. Es gilt dann die übliche Einsprachefrist von 30 Tagen. Nachdem die Einsprachen bereinigt sind, erfolgt die Submission für die Arbeiten und schliesslich der Baustart. Ursprünglich hätte der Baustart im Sommer 2022 erfolgen sollen.