Schlieren Basteln, was das Zeug hält: Die Schule Hofacker steckt mitten in den Vorbereitungen für den Adventsmarkt Zum ersten Mal führt die Schule Hofacker in Schlieren am Freitag, 2. Dezember, den sogenannten Hofi-Märt durch. Bis dann stellen die Schülerinnen und Schüler weihnachtliche Produkte her – von Kerzenständern bis hin zu Guetzli.

11 Bilder 11 Bilder Der Kindergarten färbte am Dienstagnachmittag Kerzen mit Flüssigwachs, um diese gemeinsam mit verzierten Kerzenständern am Hofi-Märt zu verkaufen. Andrea Zahler

In den Primarschulklassen und den drei Kindergärten der Schule Hofacker in Schlieren sind die Kinder diese Woche fleissig am Basteln, Dekorieren und Backen. Sie bereiten sich auf den Hofi-Märt vor, der am kommenden Freitag, 2. Dezember, im Hauptgebäude der Schule stattfinden wird.

Am Freitagabend von 17 bis 19.30 Uhr haben Eltern, Grosseltern und andere Besucherinnen und Besucher des Adventsmarktes die Möglichkeit, die von den Kindern hergestellten Esswaren und Dekorationen in den Schulzimmern zu bestaunen und zu kaufen.

Der Adventsmarkt wird von der Schule zum ersten Mal durchgeführt

Es ist das erste Mal, dass die Schule Hofacker einen solchen Markt auf die Beine stellt. Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Schweizer Stiftung Sternschnuppe, die schwerkranken Kindern Wünsche erfüllt.

«Die Tätigkeit der Stiftung ist überschaubar und für die Kinder sehr gut nachzuvollziehen, da auch sie Wünsche haben», sagte Kindergärtnerin Julia Wäckerlin. Das mache es für die Kinder auch einfacher, ihre selbst gemachten Produkte zu verkaufen und nicht nach Hause zu nehmen.

Anlässlich des Hofi-Märts führt die Schule in dieser Woche eine Projektwoche durch. An drei Tagen findet morgens ein gemeinsames Singen mit der gesamten Schule statt, und an den anderen beiden Tagen versammeln sich die Kinder und Lehrpersonen verteilt über den Morgen stufenweise im Singsaal.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c arbeiteten mit der Färbetechnik Batik. Andrea Zahler

Von gefärbten Tüchern bis hin zum Christbaumschmuck

Die restliche Zeit wird für die Vorbereitung auf den Hofi-Märt genutzt. Am Dienstagnachmittag beschäftigte sich die Hälfte der Klasse 3c mit der Färbetechnik Batik. Nachdem die andere Halbklasse am Tag zuvor bereits Taschen gefärbt hatte, färbten die nun anwesenden Schülerinnen und Schüler Tücher ein.

Dafür banden sie die Tücher zuerst an verschiedenen Stellen mit Schnüren zusammen und badeten sie anschliessend vorsichtig in den Farben Grün, Violett oder Blau. «Wenn man das Tuch am Ende wieder öffnet, ist es immer eine Überraschung, welche Muster entstanden sind», sagte Klassenlehrerin Elisabeth Fischer. Und ein Schüler fügte hinzu: «Das Färben macht richtig Spass.»

Auch die Kindergartenklasse 1 hatte am Dienstagnachmittag alle Hände voll zu tun. Für den Adventsmarkt verzierten die Kinder Kerzenständerblöcke aus Holz, färbten Kerzen mit Flüssigwachs und stachen aus farbigem Salzteig Weihnachtsmotive aus, die sich an den Weihnachtsbaum hängen lassen.

Der Marktbesuch ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig

In den anderen Klassen der Schule Hofacker werden unter anderem Weihnachtsguetzli, Trinkschokolade, Weihnachtskarten und Schlüsselanhänger produziert. «So entsteht am Ende eine bunte Mischung aus weihnachtlichen Produkten», sagte Wäckerlin.

Einige Kindergartenkinder stachen aus farbigem Salzteig Weihnachtsmotive aus. Andrea Zahler

Der Besuch des Hofi-Märts am Freitagabend ist für die Kinder freiwillig. «Wir freuen uns, wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern kommen, aber es ist kein Muss», sagte Wäckerlin. Die Verkaufsstände würden grundsätzlich von den Lehrpersonen betreut. «Wenn sie möchten, dürfen die Kinder aber auch mithelfen», sagte sie.

Neben dem Verkauf der Weihnachtsprodukte bietet die Schule Hofacker am Adventsmarkt auch ein kleines Unterhaltungsprogramm an. Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen werden im Singsaal Lieder vorsingen sowie einige andere Darbietungen zum Besten geben.