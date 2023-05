Schlieren Bälle hinter Gittern: Faustballer Daniel Laubi verlangt nach dem Schlüssel für den Materialraum der Turnhalle Reitmen Einzig die Schule Reitmen verwehre den Vereinen ihr Sportmaterial, kritisiert der Mitte-Gemeindeparlamentarier. Darum gelangt er jetzt an den Schlieremer Stadtrat.

Auch wenn er nicht mehr Präsident des Faustball STV-Schlieren ist: Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) setzt sich weiterhin für die Vereine ein. Bild: Valentin Hehli

(4. April 2022)

Der ehemalige Präsident von Faustball STV Schlieren und Mitte-Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi möchte den Schlieremer Vereinen Zugang zum Geräteraum der Schule Reitmen verschaffen: «Ist der Stadtrat bereit, das Sport-Kleinmaterial im Schulhaus Reitmen den Vereinen zugänglich zu machen?», schreibt er in einer aktuellen Kleinen Anfrage an den Stadtrat. Falls dieser seinem Wunsch nicht entsprechen sollte, fordert Laubi, dass sich die Stadt zumindest an den Mehrkosten für das Material beteiligt oder den Vereinen für deren Material mehr Platz in der Halle verschafft.

Gemäss Laubi sind Sportutensilien wie Bälle und Ringe derzeit nicht zugänglich, da sie «hinter Gitter abgeschlossen» seien. Er findet es unsinnig, wenn die Vereine deshalb ihr eigenes Material anschaffen müssen, wenn es doch bereits verfügbar sei. Und das Ganze habe einen weiteren Nachteil: «Die Vereine müssen somit Material vor und nach dem Training immer mitschleppen.» Denn die ihnen vom Reitmen zur Verfügung gestellten Kästen reichten nicht fürs ganze Material aus, findet er. Schliesslich betont Laubi, dass die in seinen Augen unvorteilhafte Regelung seines Wissens nur im Reitmen bestünde. Dies sei die einzige Schule, die ihr Material den Vereinen verwehre. Der Stadtrat hat drei Monate Zeit, um Laubis Fragen zu beantworten.