Schlieren Bäckerei Balkan-Büro eröffnet ihren dritten Standort in der Überbauung «Duo» – auch die letzte «Duo»-Wohnung ist bald weg Zuerst Schwamendingen, dann Hirzenbach und nun Schlieren: Das «Balkan-Büro» wird im Herbst 2022 einen Filiale an der Zürcherstrasse eröffnen.

Im Bild die «Balkan-Büro»-Filiale in Zürich Hirzenbach, die erst letztese Jahr eröffnet wurde. Valentin Hehli

Das Umbau-Projekt «Duo» an der Zürcherstrasse 52 und 64 in Schlieren ist kurz vor dem Ziel. Wie der Schlieremer Immobiliendienstleister Tend AG am Dienstag mitteilte, ist von den total 73 Mietwohnungen nur noch eine verfügbar. Es handelt sich um eine 2,5-Zimmer-Wohnung für 1940 Franken. Manche «Duo»-Wohnungen sind laut der Projekt-Website seit 1. März zum Bezug bereit, andere seit 1. April.

Auch die Vermietung von Gewerberäumen kommt voran. Denn wie die Tend AG kürzlich mitteilte, eröffnet im Herbst 2022 das «Balkan Büro» eine Filiale im «Duo».

Auch in Schlieren werden dieses Logo bald viele kennen. Valentin Hehli

Die Bäckerei, unter anderem bekannt für ihre Bureks, expandiert rasant. 2020 startete sie an der Ueberlandstrasse 14 in Zürich Schwamendingen.

2021 ging ihr zweiter Standort an der Grosswiesenstrasse 155 im Zürcher Quartier Hirzenbach auf. Und nun lockt das Limmattal.