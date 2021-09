Schlieren Andreas Kriesi verlässt den Stadtrat – die GLP setzt neu auf Songül Viridén Nun sind bereits zehn Kandidierende für die sieben Schlieremer Stadtratssitze bekannt.

Grosse Auswechslung bei den Grünliberalen: Andreas Kriesi will den Stadtrat verlassen, Songül Viridén will ihn beerben. Stimmt das Schlieremer Volk dieser Auswechslung zu? Das werden die Wahlen 2022 zeigen. Bildmontage. Bildquellen: Severin Bigler und zvg

Die Mitgliederversammlung der Schlieremer Grünliberalen hat einstimmig ihre Nomination für die Stadtratswahlen 2022 vorgenommen. Sie stellt die 47-jährige Songül Viridén auf, die bisher vor allem als GLP-Fraktionspräsidentin im Schlieremer Gemeinderat von sich reden gemacht hat.

Und Andreas Kriesi, der seit drei Jahren als erster Grünliberaler überhaupt im Stadtrat sitzt? Er tritt nicht mehr an – obwohl er noch im Frühling gesagt hatte, dass er 2022 erneut antreten werde, da er von Anfang an nicht nur für eine Legislatur in den Stadtrat wolle. Die Erklärung: Kriesi verzichtet jetzt

«aus gesundheitlichen Gründen»

auf eine Kandidatur, teilte die GLP am Montag mit. Die Gesundheit lässt sich nicht planen.

Bevor Kriesi – er ist heute Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen – nächstes Jahr den Schlieremer Stadtrat verlässt, hat er aber noch einen Wunsch.

«Sein Wunsch für den künftigen Stadtrat ist, dass dieser verjüngt und mit einem höheren Frauenanteil in die nächste Legislatur startet»,

schreibt die GLP in ihrer Mitteilung.

Im siebenköpfigen Schlieremer Stadtrat sitzen derzeit zwei Frauen: die Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) sowie die Finanzvorsteherin und erste Stadtratsvizepräsidentin Manuela Stiefel (früher FDP, heute parteilos).

Songül Viridén ist die einzige neue Frauenkandidatur

Das sind zwar immer noch zwei Frauen mehr als im Dietiker Stadtrat – aber ein Teil der Schlieremer Bevölkerung wünscht sich trotzdem mehr Frauen im Schlieremer Stadtrat. Bei diesem Bevölkerungsteil könnte die GLP nun punkten, denn ausser Songül Viridén sind bisher keine neuen Frauenkandidaturen für den Stadtrat bekannt.

Mit Krebs und Stiefel hat Schlieren aber bereits heute den zweithöchsten Frauenanteil im Bezirk. Einzig in Birmensdorf sitzen noch mehr Frauen in der Dorfregierung – nämlich drei. Ob die Frauenfrage 2022 das Volk bewegt, wird sich weisen.

Die SP, die bereits Ende Mai als erste Ortspartei ihre Stadtratskandidaten offiziell nominierte, schickt mit dem Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger und dem Sicherheitsvorsteher Pascal Leuchtmann ein Männer-Duo in den Wahlkampf. Die Grünen wollen neu mit dem Gemeinderat und Kantonsrat Manuel Kampus in den Stadtrat einziehen. Die Bürgerlichen Parteien Schlieren – bestehend aus SVP, FDP, Die Mitte und EVP – ziehen mit einem Fünfer-Ticket in den Stadtratswahlkampf. Die SVP schickt den Gemeinderatspräsidenten Beat Kilchenmann ins Rennen, der zugleich als Stadtpräsident kandidiert. Neben Kilchenmann hat die SVP Gemeinderat Hans-Ulrich Etter aufgestellt. Das bisherige SVP-Mitglied im Stadtrat, Christian Meier, wird 2022 nach über 20 Jahren in der Stadtregierung nicht mehr kandidieren. Die Mitte hat den bisherigen Bauvorsteher Stefano Kunz und neu auch Daniel Laubi aufgestellt, die FDP Bea Krebs.

Auch eine parteilose Kandidatur gibt es

Von keiner Parteiversammlung nominiert werden muss Manuela Stiefel. Die Parteilose sagte bereits im März des laufenden Jahres, dass sie 2022 wieder kandidieren wird.

Summa summarum ergibt das also bisher zehn Kandidaturen für die sieben Stadtratssitze. Eine spannende Ausgangslage, die zur einen oder anderen Überraschung führen könnte. Schon bei den Wahlen 2018 passierte in Schlieren Überraschendes; damals wurde Pierre Dalcher als Bisheriger (SVP) aus dem Stadtrat abgewählt, während GLP-Kriesi und SP-Leuchtmann die Neuwahl schafften.

Zurück zu Viridén, die seit 2016 im Schlieremer Parlament sitzt: Sie ist verheiratet, hat zwei schulpflichtige Kinder und lebt seit 2011 in Schlieren. Zudem ist sie laut GLP-Mitteilung Gründungsmitglied des Basketball-Clubs Schlieren und engagiert sich im Elternforum der Schule Schulstrasse und im Vorstand der Musikschule Schlieren.