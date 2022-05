Schlieren Andreas Geistlich hat das Vereinspräsidium von Start Smart Schlieren abgegeben Nach neun Jahren hat der Start-up-Förderverein Start Smart Schlieren mit Lukas Meier ein neues Gesicht erhalten.

Andreas Geistlich war seit der Vereinsgründung 2013 Präsident von Start Smart Schlieren. Archivbild: Severin Bigler

Nach neun Jahren hat Andreas Geistlich vergangene Woche das Präsidium des 2013 gegründeten Fördervereins Start Smart Schlieren an Lukas Meier übergeben. Ziel des Vereins ist unter anderem die Förderung und Ansiedlung von innovativen Technologie- und Jungunternehmerfirmen in Schlieren. «Als Gründerpräsident und Mitinitiant zusammen mit Albert Schweizer, Standortförderer der Stadt Schlieren, hat Andreas Geistlich den Aufbau des Start-up-Fördervereins geprägt», schreibt die Stadt Schlieren in einer Mitteilung.

Lukas Meier ist als CTO und Co-Founder des Schlieremer Softwareunternehmens Fixposition tätig. Geschäftsführer des Vereins ist neu zudem Manuel Wanner, Leiter des Schlieremer Start-up-Space.

«Er hat Schlieren als Start-up-City positioniert»

Geistlich sass nicht nur ab 2002 während 13 Jahren für die FDP im Schlieremer Gemeindeparlament und zehn Jahre im Zürcher Kantonsrat, er ist auch bis heute Präsident der Wirtschaftskammer Schlieren. So habe er in Doppelfunktion einen wesentlichen Teil der Wirtschaftsstrategie 2025 der Stadt Schlieren mitgestalten können und habe sich gegen die massive Besteuerung von Jungunternehmen eingesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Förderverein habe er zudem wichtige Meilensteine mitgeprägt.

«Andreas Geistlich hat immer nach der Vision des Fördervereins Start Smart Schlieren gehandelt: Wir bringen Menschen mit Ideen nach Schlieren», wird der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer in der Mitteilung zitiert. «Weiter hat er Schlieren nun wirklich als Start-up-City der Schweiz positioniert.»