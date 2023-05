Schlieren Alles sauber beim neuen Lager für Sturmholz? Laura Zangger stellt Fragen Die Grünen wollen Antworten zum Nasslager beim Gebiet Brachweg, das kürzlich in den Richtplan eingetragen wurden. Vor allem die Schadstoffthematik beschäftigt sie.

Wenn ein grosser Sturm durch die Schweiz zieht, fällt viel Schadholz an. Damit nicht alles entsorgt werden muss, wird es dann jeweils in sogenannten Nasslagern zwischengelagert. Bild: Beat Blättler/Archiv

«Kampf gegen Borkenkäfer: An diesen drei Orten kann nach schweren Stürmen das Holz zerstörter Bäume sicher gelagert werden», titelte die «Limmattaler Zeitung» am 11. Februar. Dies, nachdem der Regierungsrat die Eintragung von drei sogenannten Nasslagerplätzen im regionalen Richtplan bewilligt hatte – zwei in Dietikon, einer in Schlieren. Zur Erklärung: In Nasslagern wird nach grösseren Stürmen Schadholz zwischengelagert. Dafür wird es sozusagen künstlich beregnet, um die Holzqualität zu erhalten und das Holz vor einem Befall durch Insekten und Pilze zu schützen.

Während die Dietiker Standorte – einer beim Ägertenacher nahe des Reppischhofs und einer im Gebiet Fahr nahe der Limmatbrücke an der Grenze zu Oetwil – keine grossen Diskussionen ausgelöst haben, ist es nun beim dritten Standort anders. Es handelt sich um das Gebiet Brachweg in Schlieren, das an die Limmat und das Gaswerkareal grenzt.

In einer neuen Kleinen Anfrage stellt die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Laura Zangger (Grüne) Fragen zum Brachweg. Sie hat sich Gedanken über allfällige Schadstoffe gemacht, die ihrer Ansicht nach von einem solchen Nasslagerplatz ausgehen könnten.

Laura Zangger (Grüne). Bild: zvg

Nun will sie vom Stadtrat wissen, welches Wasser man für die Holzberegnung verwendet und wie man sicherstellt, dass keinerlei Schadstoffe vom Nasslager in den nahe liegenden Grundwasserstrom oder in die Limmat gelangen können. Zudem soll der Stadtrat Stellung nehmen zu Bedenken wegen einer allfälligen Ammoniakbildung; diese Thematik hatte ein Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung» vom 17. Februar aufgeworfen. Weiter will Parlamentarierin Zangger vom Stadtrat erfahren, welche Anforderungen an ein Nasslager gestellt werden, «damit ein solches oberhalb eines Grundwasserstromes erstellt werden dürfte».

Die ZPL hatte im Mai 2022 entschieden

Die Eintragung der drei Standorte im Richtplan basiert auf einem Entscheid der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) im Mai 2022. Angeregt hatte die Richtplanteilrevision das kantonale Amt für Landschaft und Natur. Auch die Dietiker Standorte sind nahe am Wasser, einer bei der Reppisch und einer bei der Limmat.