Schlieren Alle freuen sich: Das Line-up fürs Schlierefäscht ist komplett Am Mittwoch wurde das letzte Geheimnis des Schlierefäscht-Programms gelüftet. Eventmanagerin Barbara Gysling verspricht, dass die Band auf Anklang stossen wird.

Im Gespräch mit Schlierefäscht-Markenbotschafterin Cloé Salzgeber (rechts) erzählte OK-Präsidentin Sabrina Berri 100 Tage vor dem Startschuss von der grossen Vorfreude aufs Fest. Bild: Mathias Förster

Der Name, den die Organisatoren dem Sponsoringevent gaben, stand ganz im Zeichen der Vorfreude, die sie an diesem Abend alle empfanden: «Noch 100 Tage bis zum Schlierefäscht 2023.» Nur noch 100 Tage und die Schlieremerinnen und Schlieremer können endlich wieder richtig feiern. Entsprechend viel Freude versprühten die Organisatoren, als sie am Mittwochabend von der Walliser Schlierefäscht-Markenbotschafterin Cloé Salzgeber nacheinander auf die Bühne der Kohlerhalle gebeten wurden. OK-Präsidentin Sabrina Berri sprach denn auch von einem «grossen Kribbeln».

Grund zur Freude gibt es auch. Die Organisation ist «schon fast parat», wie Berri verkündete. Sponsorenorganisator Albert Schweizer hat sein Ziel von Fr. 888’888.88 Sponsorengeldern mit derzeit 850’000 Franken praktisch erreicht. Und Programmchefin Barbara Gysling hat endlich das komplette Line-up für das zehntägige Fest mit den drei Hauptbühnen zusammen.

Bis anhin war zwar klar, dass Charles Nguela, Bligg, Adrian Stern und viele andere Künstler auftreten werden. Ein paar Stellen im Programm waren jedoch noch mit Fragezeichen besetzt. So zum Beispiel war der Hauptact vom Samstag, 2. September, unbekannt.

Lieber Queen oder AC/DC?

Doch nun hat Gysling das Geheimnis gelüftet. Es handelt sich dabei um die Stars of Rock. Das sei zwar kein Name, den jeder kenne, gab Gysling zu. «Aber ich werde euch versprechen, dass ihr an dem Abend keine Stimme mehr haben werdet, weil ihr alle Lieder mitsingen werdet», sagte sie. Grund: Die Stars of Rock sind eine Tribute-Band, deren Repertoire von Queen über Toto und AC/DC bis Bon Jovi reicht. Hier dürfte also jeder fündig werden.

Alle Details hat das OK aber noch nicht unter Dach und Fach gebracht. So zum Beispiel sucht es noch nach einem Büro, von wo aus die Organisatoren das Fest im Überblick behalten können. Ruedi Meier, der im OK für Bau und Infrastruktur verantwortlich ist, muss zudem abklären, wie viele Quadratmeter und wie viel Strom die einzelnen Standbetreiber effektiv benötigen. Und Eventmanagerin Gysling muss Hotels und ganz viele weitere Dinge für ihre Künstler organisieren.

Fast 1,6 Millionen wird das Fest kosten

Weiter erfuhren die geladenen Sponsoren, Politiker und Stadtratsvertreter an diesem Abend, dass auch dieses Jahr wieder Exil-Schlieremer aus Übersee an die Jahrgangstreffen reisen dürften. Sie hörten von Finanzchef Marco Lucchinetti, dass er den Aufwand fürs Schlierefäscht derzeit auf 1,57 Millionen Franken und den Ertrag auf 1,61 Millionen Franken kalkuliert. Und von Schlierefäscht-Botschafterin Salzgeber vernahmen sie, dass ihr die Stadt bereits ans Herz gewachsen ist.

Als kleine Einstimmung fürs Fest sang am Schluss des Abends in der Kohlerhalle der Elvis-Imitator Luigi Panettone ein paar Songs des King of Rock ’n’ Roll. Seine Band tritt übrigens auch am Schlierefäscht auf.